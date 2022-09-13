我国液氧煤油发动机首次实现重复飞行试验验证

IT之家 9 月 13 日消息，据西安航天动力研究所官方公众号消息，近日，由西安航天动力研究所自主研制的某型液氧煤油发动机首次实现重复飞行试验验证。该型发动机作为某飞行器主动力装置参加首飞试验后，经检测维护，再次装配并顺利完成了重复飞行试验，国内首次实现了液体火箭动力的重复使用。

液体火箭发动机作为航天运载器的主要动力装置，功能全、性能高、技术难度大、研制周期长，液体火箭发动机的可重复使用技术，对可重复使用航天运载器至关重要。

液氧煤油发动机是我国新一代运载火箭的主要动力装置，具有高性能、大推力、无毒无污染等优点。该发动机从设计之初，部组件方案及总体布局按多次工作的要求开展论证，所有阀门均为可多次工作的气动、电动、液动等工作形式，地面研制试验实现了单台发动机不下台重复试车 8 次。

“十三五”期间，我所预先开展了液氧煤油发动机重复使用关键技术研究，取得了大量理论和试验研究成果，为液氧煤油发动机重复使用奠定了基础。

由于天地工作环境的差异性及各种保障条件的限制，液氧煤油发动机飞行重复点火与地面试验重复点火不能简单划等号，飞行力、热等环境条件也更加恶劣，因此液氧煤油发动机重复使用需要攻克的关键技术难题更多，主要有以下几个方面：多次点火技术、大范围变推力技术、力、热防护技术、重复使用状态评估技术、重复使用检测维护技术。

IT之家了解到，西安航天动力研究所长张晓军表示：“我国液氧煤油发动机首次重复飞行成功，标志着发动机重复使用技术进入实战阶段，我们将进一步关注发动机的高可靠性、低成本、高性能，持续开展可重复使用技术探索，为我国快速大规模进出太空空间提供坚强动力保障。”