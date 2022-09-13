谷歌广告业务遭出版商起诉：索赔 254 亿美元

北京时间 9 月 13 日下午消息，据报道，谷歌今日遭遇两起诉讼，被指其数字广告业务损害了出版商的利益，索赔高达 250 亿欧元（约合 254 亿美元）。

当地时间周二，代表出版商利益的 Geradin Partners 律师事务所，在英国和荷兰法院对谷歌提起了这两起诉讼诉讼，称其数字广告业务行为损害了出版商利益。

Damien Geradin 律师事务所创始人达米安・杰拉丁（Damien Geradin）称：“现在是谷歌承担责任、并赔偿其对这一重要行业造成的损害的时候了。为此，我们在上述两个司法管辖区采取了行动，为欧盟和英国的出版商索取赔偿。”

早在去年 6 月，欧盟就宣布对谷歌的在线广告业务展开调查，以评估是否违反欧盟的公平竞争法。欧盟委员会当时称，这项调查旨在评估谷歌是否通过技术手段，在网络广告领域打压竞争对手。欧盟调查的重点是，谷歌是否限制第三方公司获取用户数据，同时将数据留给自己使用，从而扭曲了市场竞争。

欧盟反垄断专员玛格丽特・韦斯塔格（Margrethe Vestager）当时称，谷歌既收集广告数据、出售广告位，又充当在线广告中介，几乎存在于在线广告供应链的所有环节。这使得在线广告服务领域的竞争对手很难公平地参与竞争。

去年，法国曾裁定谷歌滥用在线广告市场的主导地位，对其处以 2.2 亿欧元的罚款。2020 年，谷歌通过在线广告获得了 1470 亿美元的收入，超过了世界上任何其他公司。