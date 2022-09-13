亚马逊入门款 Kindle 2022 发布：终于换上 USB-C 接口，改进的显示屏和蓝色机身

IT之家 9 月 13 日消息，亚马逊今天宣布了 Kindle 电子书阅读器的新型号，它为入门级设备带来了一些急需的升级。2022 新款入门款搭载 6 英寸 300ppi 显示屏，更长的电池续航，最重要的是，该设备升级支持 USB-C 充电。这意味着很多读者终于可以扔掉最后一根 Micro USB 数据线。新入门款 Kindle 将于 10 月 12 日上市，售价 99.99 美元（约 691.93 元人民币）（含广告）或 119.99 美元（约 830.33 元人民币）（不含广告）。

自 2019 年最后一次更新以来，最便宜的 Kindle 似乎不再那么划算。它拥有 Kindle 系列中最差的屏幕，迫使用户通过旧标准充电，并且设计感觉明显是上一代。Kindle Paperwhite 长期以来一直是默认最佳选择：它有更好的屏幕、更好的阅读灯和 USB-C 充电，售价 139 美元，但与入门级 Kindle 相比也是值得的。（还有 Oasis，价格更高屏幕更好。）如果用户购买新的 Kindle，还将免费获得四个月的 Kindle Unlimited。如果再花 20 美元，还可以获得 Kindle Kids 版，它带有特殊的封面和一年订阅亚马逊儿童友好内容。

IT之家获悉，2022 新款 Kindle 比上一款贵 10 美元，而且仍然没有 Paperwhite 那样漂亮的阅读灯。2022 新的 Kindle 也有新的颜色：可以买到黑色或“牛仔布”新柔和蓝色。

除了充电和屏幕升级之外，新的 Kindle 还拥有 16GB 存储空间。亚马逊表示，新设备也将持续长达六周续航，并模糊地将它们描述为“现有的最轻、最紧凑的 Kindle 机型”。据其官网介绍，新款 Kindle 比之前的型号更轻了，各个尺寸都小了一些，但屏幕尺寸仍保持不变。