任天堂直面会公布游戏汇总，《塞尔达传说》《星之卡比》等新作全部支持中文

IT之家 9 月 14 日消息，昨日晚间，任天堂在直面会上公布了《塞尔达传说：王国之泪》《皮克敏４》《星之卡比 Wii 豪华版》等多款游戏，IT之家为大家带来内容汇总。

根据任天堂香港地区官网消息，这些预定发售的最新作品都支持中文。

《塞尔达传说：王国之泪》

《塞尔达传说：旷野之息》续篇的正式名称已定为《塞尔达传说：王国之泪》，预定于 2023 年 5 月 12 日发售。

本作中，除了广大的海拉鲁大地，冒险的舞台还延伸到天空上。

《皮克敏４》

《皮克敏４》预定于 2023 年登场。关于具体的游玩方式将于后续公布，但据说本作可以用接近地面的皮克敏视角进行游玩。

《火焰纹章 Engage》

《火焰纹章 Engage》预定于 2023 年 1 月 20 日发售。

本作的舞台为四个王国和一个圣地的世界「艾雷欧斯大陆」。一千年前，人类与邪龙之间发生了战争。人类借助异界英雄「纹章士」的力量，加上各国之间团结一致并肩作战，经历长久的战争后，最终将邪龙封印了起来。然而随着时光流逝，封印的力量逐渐衰弱，世界开始显现邪龙复活的征兆……

《星之卡比 Wii 豪华版》

《星之卡比 Wii》变得更加豪华，并会在 Switch 平台上线，本作预定于 2023 年 2 月 24 日发售，下载版现已接受预购。

某一天，有艘宇宙船迫降在波普之星上，卡比他们为了帮助乘坐在宇宙船上的「魔法洛亚」，便出发前往冒险。

除了「利剑」和「鞭子」等为人熟悉的复制能力，还有全新的「装甲」将会登场。远距离的加农炮到近距离的拳击，还有其他很多强力招式。

游戏支持 4 人分享游玩，可以 4 人都选择卡比，各自使用喜欢的复制能力。还有丰富多样的小游戏。

新作品「寻找！魔法洛亚图书馆」和「刹那间一斩」等等，从历代作品中精选出来收录。全部都可以 4 人一起享乐游玩。

《斯普拉遁 3》

《斯普拉遁 3》发售后的第一次祭典，主题为“要带什么去无人岛呢？ 「工具 vs 食物 vs 打发时间的东西」”。

《猎天使魔女 3》

从为自己而战到为别人而战，再到为世界而战。在目前为止的战斗中，记者「路卡」与另一名魔女「贞德」化解了与贝优妮塔之间的恩怨，成为了协助者，加上新角色「薇欧拉」等，来自各路的协助者将一起展开这个集《猎天使魔女》系列大成的故事。本作预定于 2022 年 10 月 28 日发售，下载版现已接受预购。

付费新增内容 DLC《异度神剑 3 扩充票》

新英雄「伊诺」是一位机械风少女！ ？只要完成任务将她纳为同伴，就能扩展更多职业与玩法。在「挑战战斗」中还能与强敌进行车轮战，测试自己的能力。

官方也预热了第 3 弹的英雄与玩法。

Nintendo Switch 运动

下次免费更新将新增高尔夫球，收录来自《Wii 运动》系列一共 21 个球洞。除了通过邻近主机通讯游玩，线上游玩还可以最多 8 人围绕球洞游玩，享受从杆数最多的玩家开始淘汰的高尔夫球生存战。

之前通知本次更新预定于秋季发布，但由于开发原因，现将更改为于「2022 年冬季」发布，请耐心等候。

《马力欧激战前锋：战斗联赛》

离线模式下也能享受 4 对 4，共 8 人同乐的《马力欧激战前锋：战斗联赛》，预定发布免费更新第 2 弹，预定于 2022 年 9 月发布。

以敏捷的动作与强力的冲撞纵横球场的体能型角色「波琳」，以及用华丽的技巧与锐不可当的传球支配中场的速度型角色「狄狄刚」正式参战。不仅如此，还新增了装备与体育场。

付费新增内容 DLC《马力欧赛车 8 豪华版 新增赛道通行证》

第 3 弹合计 8 个赛道，预定于今年冬季发布，定价 169 港币（约 149.23 元人民币）。

官方先介绍了 8 个赛道里面的其中 2 个赛道。来自《马力欧赛车巡回赛》的「欢乐山」。来自《马力欧赛车 DS》的「碧姬公主花园」。剩下的 6 个赛道会在日后公布。赛道将分成 6 次陆续发布，预定于 2023 年底前完成发布所有赛道。

除了直接购买付费新增内容外，也可以通过加入「Nintendo Switch Online ＋ 扩充包」， 无须额外费用便能游玩《马力欧赛车 8 豪华版 新增赛道通行证》。

此外，多款第三方游戏登陆 Switch 平台，发售日期如下：