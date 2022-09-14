极氪 ZEEKR 001 累计交付突破 4 万台

IT之家 9 月 14 日消息，极氪 ZEEKR 官方宣布，旗下豪华猎装轿跑 ZEEKR 001 累计交付突破 4 万台。

8 月份，极氪 001 共交付新车 7166 台，环比增长 42.69%，再创单月交付新高，累计交付 37,205 台。8 月大定订单再破 10,000+，环比大幅增长再创新高。

也就是说，9 月份截至现在，极氪 001 共交付了 2795 台。

IT之家了解到，极氪 ZEEKR 品牌属于吉利汽车旗下，于 2021 年 4 月 15 日发布了首款量产车型极氪 001，定位豪华猎装轿跑。

极氪 001 基于 SEA 浩瀚智能进化体验架构打造，搭载高性能永磁双子电驱系统，双电机版本最高车速 200km / h，超长续航版 NEDC 续航可达 712km。

极氪能源自建充电站累计布局全国 72 个城市共 443 个站（不含专用场站），其中，福州、廊坊、赣州等 8 个城市首站上线，本月共新增 47 站。充电地图接入的第三方充电网络已覆盖全国 329 个城市 34 万余个充电终端。

目前，极氪置换已上线全国 35 城，成交量已超过 1,000 台，官方称其中传统豪华品牌及高端新势力品牌旧车置换 ZEEKR 001 占比接近 30%。