Bose 悄然推出 QuietComfort SE 无线降噪耳机，续航 24 小时

IT之家 9 月 14 日消息，尽管 Bose 还没有正式宣布，但该公司正准备发布其新的 QuietComfort SE 耳机。

据 WinFuture 报道，多家零售商都已经提供新 QuietComfort SE 无线耳机的详细清单，甚至开箱视频也已经出现在网上。从图片上看，QC SE 在外观上似乎将与去年的 QC 45 非常相似。然而根据产品描述，QC SE 将采用更好的轻质材料。此外，这款耳机将提供 24 小时的无线聆听续航，充电 15 分钟将提供长达 3 小时的播放时间。

IT之家了解到，QC SE 支持降噪功能，无线连接范围为 30 英尺（约 9.15 米），提供 USB-C 充电线、2.5 毫米至 3.5 毫米音频线，以及蓝牙 5.1。

目前并不完全清楚 QC SE 与前代产品有多大区别，如果信息属实，那么 QC SE 的重量与 QC 45 差不多，都是 8.5 盎司（约 240.55 克），都提供降噪功能，都支持带有内置均衡器的 Bose 音乐伴侣应用等。然而，有一点不同的是，QC SE 将有一个柔软的携带箱，而 QC 45 的携带箱使用了更坚固的材料。

如果这两款耳机之间没有太大的区别，那么 QC SE 的售价与 QC 45 应该也差不多，后者售价 2299 元。