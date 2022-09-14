消息称 vivo TWS 3 无线耳机外观变化不大，支持 40+dB 超宽频主动降噪

IT之家 9 月 14 日消息，去年 5 月 20 日，vivo 发布了其首款主动降噪耳机 vivo TWS 2，售价 499 元。今日，有博主曝光了 vivo TWS 2 迭代产品 ——vivo TWS 3 无线耳机的详细信息。

据数码博主 @数码闲聊站 今日爆料，vivo TWS 3 无线耳机采用经典的入耳式造型，耳机本体变化不大，仅耳机仓有所改变。其中，蓝色版本的 vivo TWS 3 无线耳机有做磨砂质感的机身，比前代质感更好。

配置方面，vivo TWS 3 无线耳机支持 40+dB 超宽频主动降噪，内置 DAC 独立音频芯片。同时，该无线耳机还支持无损音频传输协议 + 自适应 EQ + 压感操控 + 多设备双连接。该博主还表示，工程版本的 vivo TWS 3 无线耳机不支持无线充电，仅可有线充电。

▲ vivo TWS 2

IT之家了解到，vivo 此前发布的 vivo TWS 2 无线耳机最高可实现 40dB 降噪，支持智能佩戴检测与智能降噪，可实现智能动态降噪、通透模式与三麦克风通话降噪。同时，该无线耳机采用 12.2mm 声音单元，支持 Deepx 2.0 立体声效。

续航方面，开启降噪模式下该耳机单次最长续航 4.5 小时，关闭降噪模式下该耳机单次最长续航 8 小时，关闭降噪模式下搭配充电盒最长续航 30 小时。