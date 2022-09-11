巴西苹果 AirPods Pro 2 无线耳机全球最昂贵：香港地区最便宜，两者相差近一个国行版

IT之家 9 月 11 日消息，苹果近期发布了 iPhone 14 系列、Apple Watch Series 8 / Ultra、AirPods Pro 2 等新品。在新品预售开始后，土耳其超过巴西，现在拥有世界上最昂贵的 iPhone 14 系列机型。但是，南美国家巴西仍然是购买新款 AirPods Pro 2 花费最贵的地区，它的价格是最便宜地区的两倍多。

Nukeni 与 9to5Mac 总结了苹果网站上针对每个地区的 AirPods Pro 2 的价格。所有税费都包含在 AirPods Pro 2 最终价格中。此外，美国和加拿大有不同的价格标签，如下所述：

“加税的国家 / 地区是美国和加拿大。美国和加拿大的税率根据用户购买的地点而有所不同，因此显示了两种价格，一种是在税率最低的地点购买产品，另一种是在税率最高地点购买产品。用于货币换算的汇率每天更新，因此此处显示的价格每天都在变化。”

以下是购买新款 AirPods Pro 2 最便宜的五个地区：

香港地区：235.56 美元（约 1637.14 元人民币）

台湾地区：242.67 美元（约 1686.56 元人民币）

马来西亚：244.33 美元（约 1698.09 元人民币）

泰国：247.58 美元（约 1720.68 元人民币）

美国：249.00 美元（约 1730.55 元人民币）

另一方面，以下是购买新款 AirPods Pro 2 最贵的五个地区：

巴西：504.87 美元（约 3508.85 元人民币）

印度：337.70 美元（约 2347.01 元人民币）

匈牙利：316.35 美元（约 2198.63 元人民币）

丹麦：310.52 美元（约 2158.11 元人民币）

波兰：310.01 美元（约 2154.57 元人民币）

与往常一样，与其他国家 / 地区相比，在巴西购买新产品的成本要高出多少。比较巴西和印度，相差 160 美元（约 1112 元人民币）。虽然土耳其拥有最昂贵的 iPhone 14 机型，但该国的 AirPods Pro 2 售价为 296.13 美元（约 2058.1 元人民币），比香港贵约 80 美元（约 556 元人民币）。巴西和香港地区版 AirPods Pro 2 价格相差 1872 元，近似国行版 1899 元。

IT之家了解到，苹果近期发布了第二代 AirPods Pro，这是迄今最先进的 AirPods Pro。新款 AirPods Pro 由全新 H2 芯片驱动，解锁了突破性的音频表现，对主动降噪和通透模式进行了重大升级，同时通过独特方式为用户带来更加身临其境的空间音频体验。现在，用户可以直接使用耳机柄的触控操作控制媒体播放和音量调节。此外，新一代 AirPods Pro 还带来更持久的电池续航、全新的充电盒，并新增一种耳塞尺寸，以更好地贴合用户耳形。

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