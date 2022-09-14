全球最大：LG 97 英寸 OLED 电视开启预购，售价超 20 万元

IT之家 9 月 14 日消息，在近日欧洲的 IFA2022 展会上，LG 正式推出了 97 英寸（对角线约 245 厘米）的 OLED 电视 ——LG OLED evo Gallery Edition TV，型号为 97G2，这是目前全球最大尺寸的 OLED 电视，该电视今天起在韩国市场开启了预购，将于 9 月 21 日上市。

LG 表示，97G2 电视采用自发光 OLED 技术，以巨大的尺寸提供沉浸式观看体验。随着该电视的推出，该公司 2022 年的 OLED 电视阵容现在涵盖了 42、48、55、65、77、83、88 和 97 英寸的全部尺寸。

LG 表示，OLED 电视采用可单独开启和关闭的自发光像素，“以再现完美的黑色、难以置信的自然色彩和无限的对比度。无背光的 OLED 还允许创造出前所未有的外形，如柔性和可滚动的电视”。

LG OLED evo Gallery Edition TV 采用了 4K（3840x2160）分辨率，搭载基于 LG 电子多年积累的 OLED 画质和音质数据打造的第五代 AI alpha 9 处理器，该处理器能对视频中的人脸、身体、物体、文字和背景进行分类，增强立体效果，还可以将两声道声源转换为虚拟 7.1.2 声道立体声。与其它型号的 LG OLED 电视一样，该电视也同时支持杜比视界 IQ 和杜比全景声。

这款电视在壁挂时采用与墙壁完全紧密接触的画廊设计，增强了屏幕的奢华感和沉浸感。

IT之家了解到，97 英寸 LG OLED evo Gallery Edition TV 在韩国的售价为 3990 万韩元（约 20.03 万元人民币）。