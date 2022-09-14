宏光 MINI EV 敞篷版将于 9 月 25 日上市，续航 280 公里

IT之家 9 月 14 日消息，多个媒体报道称，上汽通用五菱宏光 MINI EV 敞篷版将于 9 月 25 日上市，此前该车已开启抽签购，将于 9 月 21 日抽取并公布第一批获得购买资格的用户，同时，五菱宏光 MINI EV 敞篷版配置信息公布。

外观：五菱宏光 MINIEV 敞篷版拥有红黑双色软顶篷布可选，采用半自动开关篷结构，车身尺寸为 3059*1521*1614mm，轴距为 2010mm。采用无框车门，发光车标 + 贯穿式灯带，LED 远近光灯源、LED 日间行车灯、LED 高位制动灯。

三电系统：搭载 30kW 电机，最大扭矩 110N・m，最高车速 100km / h，续航里 280KM，充电 20%~100% 需 8.5 小时，支持电池加热及智能保温。

底盘系统：采用后置后驱驱动形式，前麦弗逊独立悬架、后三连杆式半独立悬架，轮胎规格 145/70 R12。

安全保障：提供，主 / 副驾安全气囊、胎压报警、主驾驶安全带未系提醒、行车自动落锁、低速行人警示、ABS 防抱死、EBD 制动力分配系统。

内饰：旋钮式电子换挡、彩色液晶组合仪表、7 英寸仪表屏幕、LED 阅读灯、主 / 副驾遮阳板 (带化妆镜)、PVC 仿皮座椅材质。

舒适功能：遥控钥匙 + 中控锁、坡道辅助、经济 / 标准 / 运动模式、电动车窗、车窗一键升降 (带防夹功能) 、冷暖空调、后倒车雷达倒车影像。

IT之家了解到，官方还未公布新车定价，预计上市日当天公布。参考 GAMEBOY 版 5.58 万-7.28 万元，敞篷版有望定在 8 万-10 万元之间。

《五菱宏光 MINI EV 敞篷版配置全公开：续航 280 公里，后置后驱》