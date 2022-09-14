艾利和推出 A&ultima SP3000 旗舰播放器：904L 不锈钢 + 陶瓷机身，约 26000 元

IT之家 9 月 14 日消息，据艾利和中国总代得帆科技消息，艾利和 A&ultima SP3000 旗舰播放器现已发布。这款播放器海外售价 3699 美元（约 25671.06 元人民币），国行价格暂未公布。

据官方介绍，这款播放器采用 904L 不锈钢，作为机身外壳材质，这也是 904L 不锈钢在便携式音频播放器领域中的首次使用。904L 不锈钢硬度更高，具备卓越的耐用性和耐腐蚀性，打磨抛光后，其一体化金属镜面边框简洁明亮有光泽，配以棱镜陶瓷背板。

配置方面，SP3000 全球首创采用 2 颗 AK4191EQ 与 4 颗 AK4499EX 的 AKM 模组化 DAC，应用先进的 HEXA 音频电路结构降低了通过 AK4191EQ（一个单独的数字 Δ-Σ 调制器）输入的数字信号噪声，而 AK4499EX DAC 则单独处理模拟信号。官方称，通过应用这种独特的设计，SP3000 首次实现了物理分离的数字和模拟信号处理，并最大限度地提高了 SNR（信噪比），创造出最纯净的自然声音水平。

IT之家了解到，SP3000 搭载骁龙 6125（665） 八核处理器，拥有 8GB DDR4 内存，内置第四代 UI 系统。