广湛高铁湛江湾海底隧道顺利穿越主航道：设计时速 350 千米

IT之家 9 月 14 日消息，据南方日报、广州日报等报道，广湛高铁迎来突破性进展。9 月 13 日，湛江湾海底隧道“永兴号”盾构机顺利穿越湛江湾主航道。期间对湛江湾主航道未造成任何影响，标志着湛江湾海底隧道成功攻克了新的技术难关。

此次通过的湛江湾海底隧道主航道长 195 米，为湛江湾海域最重要的海上运输线，最大水深 20.8 米，最低点覆土 16.7 米，最大水压 6 巴，相当于在一个指甲盖大小的面积上承受 6 公斤的压力，施工难度和风险很高。

湛江湾海底隧道是全线控制性工程，单洞双线，其中盾构段 7551 米，盾构开挖直径 14.33 米，管片外径 13.8 米，是国内目前独头掘进距离最长的穿海高铁盾构隧道。目前，“永兴号”盾构机已累计掘进进尺 2770 米，拼装完成 1385 环，进入海域段超 1300 米，顺利穿越湛江湾最深处，预计年底完成海域段整体掘进施工任务。广湛高铁湛江湾海底隧道预计将于 2023 年底实现贯通。

下面是视频：

IT之家获悉，广湛高铁正线全长约 401 千米，起于广州火车站，途经佛山、肇庆、云浮、阳江、茂名、湛江等市，终至湛江北站，西连湛江枢纽，投资估算 998 亿，设计时速 350 千米，为广东省建设里程最长、投资最大的高铁项目。广湛高铁建成后，广州中心城区到湛江实现 90 分钟通达。