沃尔沃开始量产重型电动卡车：总重量为 44 吨

IT之家 9 月 14 日消息，沃尔沃卡车正在开始批量生产该公司最重要的产品系列的电动版本，即重型卡车：沃尔沃 FH、沃尔沃 FM 和沃尔沃 FMX。这些卡车的总重量为 44 吨（总组合重量 GCW），这三种型号约占公司销售额的三分之二。

凭借这些新增功能，沃尔沃卡车在全球范围内拥有六款电动卡车车型 —— 业内最广泛的电动卡车系列。

“这是一个里程碑，证明我们正在引领行业转型。距我们首次展示重型电动卡车还不到两年。现在，我们正在增加产量，并将这些出色的卡车交付给整个欧洲的客户，随后还将交付给亚洲、澳大利亚和拉丁美洲的客户，”沃尔沃卡车总裁 Roger Alm 说。

沃尔沃最重型的电动卡车的批量生产将在瑞典哥德堡的 Tuve 工厂开始，明年比利时根特的工厂将紧随其后。沃尔沃在与传统卡车相同的生产线上生产电动卡车，从而提高了生产灵活性和效率。这些电池由沃尔沃卡车位于根特的新电池组装厂提供。

IT之家获悉，许多市场对电动卡车的需求正在迅速增长，其中一个驱动力是运输买家需要转向无化石运输，以实现其可持续发展目标。沃尔沃卡车的电动产品组合可覆盖当今欧洲运输的所有货物的约 45%。（根据欧盟统计局“按距离划分的公路货运”（2018 年）的统计数据，欧洲 45% 的公路运输货物的行驶距离不到 300 公里。）

“我们已经售出大约 1000 辆重型电动卡车和超过 2600 辆电动卡车。我们预计未来几年销量将显著增加。到 2030 年，我们在全球销售得至少 50% 的卡车是电动的，”Roger Alm 评论道。

沃尔沃卡车的六款电动卡车车型系列涵盖了广泛的应用，例如城市配送和垃圾处理、区域运输和建筑工程。