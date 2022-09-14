工信部：支持企业拓展场景体验和增值服务，培育智能家居生态

IT之家 9 月 14 日消息，今日，工信部举行“新时代工业和信息化发展”系列主题新闻发布会第七场，主题是“推动消费品工业增品种 提品质 创品牌”。

工信部消费品工业司司长何亚琼表示，家居产业涵盖家用电器、家具、五金制品、照明电器等行业，是重要的民生行业，具有产品品类多、产业链齐备、带动作用突出的优势，对于促进工业稳增长、落实扩大内需战略十分重要。

在消费升级和技术进步的推动下，家居产业发展质量效益稳步提升，呈现融合化、智能化、健康化、绿色化发展趋势。2021 年家电、家具、五金、照明四个重点行业规上企业营业收入达 3.8 万亿元，同比增长超 15%。

今年 8 月，工信部会同住房和城乡建设部、商务部、市场监管总局发布实施《推进家居产业高质量发展行动方案》。下一步，工信部将牵头抓好贯彻落实，合力推动以下五方面工作。

一是夯实产业基础。支持建立各类创新中心和公共服务平台，提高家居一体化设计和集成创新能力。完善智能家居标准体系，促进标准统一、场景融合，加强质量管理数字化创新与应用，推进家居产品和服务质量提升。

二是加快数字化绿色化转型。支持龙头企业建设推广特色型工业互联网平台和标识解析二级节点，培育一批试点示范项目和优秀应用场景。深入推广个性化定制、共享制造等新模式新业态。加强绿色材料、技术、设备、工艺推广应用。到 2025 年，重点行业两化融合水平达到 65%。

三是推进培优育强。加强跟踪服务和指导支持，培育一批“链主”企业和优质中小企业。持续推进重点行业品牌建设，组织开展智能家居品牌评价，加强成果发布和交流推广。到 2025 年，培育 50 个左右知名品牌、15 个高水平特色产业集群。

四是扩大优质供给。以智能、绿色、健康、安全为导向，不断提升家居产品智能化水平，发展功能化家具、智能锁具、适老化家电家具等产品，推广节能灯具、环保灶具、节水马桶等绿色产品。支持企业拓展场景体验和增值服务，培育智能家居生态。

五是加大应用推广。支持智能家居体验馆、智能电器生活馆、健康照明体验中心等新零售发展并向社区下沉，推进智能家居与智慧社区共融共建。开展网上购物节等促消费活动，鼓励新零售发展。鼓励企业针对农村市场开发绿色智能家居产品，开展促销让利、以旧换新等活动。