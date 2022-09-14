多家对冲基金预测马斯克将输掉官司，将以略低的价格收购 Twitter

北京时间 9 月 14 日晚间消息，据报道，虽然 Twitter“吹哨人”的爆料为特斯拉 CEO 埃隆・马斯克（Elon Musk）放弃收购 Twitter 增加了筹码，但包括 Greenlight Capita 和 Pentwater Capital Management 在内的多家对冲基金都认为，马斯克最终不会如愿以偿。

Twitter 起诉马斯克违约（放弃收购 Twitter）一案将于 10 月 17 日开庭。目前，多家购买了 Twitter 股票、期权或债券的冲基金都预计，马斯克届时将败诉，法庭将要求马斯克继续执行该收购交易。

这对于当前正举步维艰的“事件驱动型基金”（对冲基金的一种）而言，该裁决结果可能是一个利好。所谓的“事件驱动型基金”，通常押注于企业之间的并购。研究公司 PivotalPath 数据显示，这种基金在过去的一年中平均下跌了 4%。

Greenlight Capital（绿光资本）创始人大卫・艾因霍恩（David Einhorn）认为，特拉华州衡平法院有理由迫使马斯克完成这笔收购交易。艾因霍恩称：“如果法院任由马斯克摆脱困境（放弃收购 Twitter），则将来就会有更多的买家反悔和诉讼。”

Greenlight Capital 预计，这笔收购交易完成的可能性高达 95%。今年 7 月，Greenlight Capital 曾以每股 37.24 美元的均价买入 Twitter 股票。艾因霍恩预计，一旦 Twitter 胜诉，公司股价将反弹。昨日，Twitter 股价收于每股 41.74 美元，而马斯克给出的收购价格为 54.20 美元。

由马修・哈尔鲍尔（Matthew Halbower）领导的对冲基金 Pentwater Capital Management，在今年第二季度购买了 1800 多万股 Twitter 股票，以 2.4% 的股份成为 Twitter 的第七大股东。哈尔鲍尔也预计，马斯克将被迫完成这笔交易。

到目前为止，市场似乎也支持这一观点。本周二，美国股市出现了两年多以来的最大跌幅。当天，Twitter 股东投票批准了马斯克收购 Twitter 交易，这促使 Twitter 股价上涨了 0.8%，收于 41.74 美元，在标准普尔 500 指数中的表现排名第二。

自今年 5 月（马斯克首次暗示可能放弃收购 Twitter）以来，Twitter 的收盘价还从未超过 44.50 美元。包括艾因霍恩在内的一些分析师和投资者表示，如果交易破裂，Twitter 股将跌至每股 20 美元。

此外，还有一些投资者和分析师表示，双方可能会在审判前达成和解，马斯克预计将以每股接近 50 美元的价格收购 Twitter，而双方之前达成的协议价格为 54.20 美元。

Carronade Capital Management 是一家价值 9 亿美元的多策略信贷对冲基金，投资了 Twitter 的多种债务和股票。该基金认为，这笔交易最终将在审判后或通过和解后完成。

投资公司 Kellner Capital 投资经理克里斯・普尔兹（Chris Pultz）认为，马斯克和 Twitter 可能会在庭审前达成和解。最终，马斯克会以较原始交易价格低 10% 至 15% 的价格收购 Twitter。

但投资研究公司 Jones Trading 的并购策略师卡博特・亨德森（Cabot Henderson）认为，Twitter 现在不太愿意接受较低的价格，因为该公司在审前的听证会上一直占据上风，这使得 Twitter 和解的几率低于之前的预期。