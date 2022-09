腾讯音乐申请以介绍方式于港交所主板上市，9 月 21 日开始交易

IT之家 9 月 15 日消息,腾讯音乐在港交所公告称,将以介绍方式于香港联合交易所有限公司主板上市,A 类普通股预期将于 9 月 21 日(星期三)开始在香港联交所买卖,股票代码为“1698”。

腾讯音乐称已向香港联交所上市委员会申请批准 (i) 已发行 A 类普通股、(ii) 根据股份激励计划(包括根据股份激励计划已经授予或可能授予的任何期权或其他奖励获行使)而预留以供未来发行的所有 A 类普通股及 (iii) 可能从 B 类普通股转换的 A 类普通股上市及买卖。

介绍上市(Listing by Way of Introduction)是二次上市的一种方式,此次腾讯音乐以介绍上市的方式登陆港股,不需要在上市时再发行新股或出售现有股东所持股份,不涉及 IPO 融资环节。业内人士表示,腾讯音乐在资金储备及现金流等方面一直保持稳健有效的管理,此次通过介绍上市登陆港股,不仅可以为投资者提供更多的交易地点选择和更灵活的交易时间,也不稀释现有股东利益,有利于引入更多的投资者,综合来看对其长远发展更为有利。

此前 8 月 16 日腾讯音乐公布 2022 财年第二季度财报显示,第二季度总营收为人民币 69.1 亿元,归属于公司股东的净利润为人民币 8.56 亿元。

IT之家曾报道,腾讯音乐娱乐 3 月份表示,计划在香港进行第二上市。它 2018 年在美国进行首次公开募股(IPO),筹集大约 10.7 亿美元。其股价今年已下跌约 31%,市值约为 80 亿美元。