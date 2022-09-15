微软 Win11 Dev 预览版 25201 发布：迎来全屏小组件，文件资源管理器实时搜索等（附 ISO 镜像）

IT之家 9 月 15 日消息，微软今日面向 Windows 11 Dev 预览频道的用户推送了 Build 25201 更新，带来了全屏小组件，并改进了 Game Pass 小组件的功能。

Windows 11 Dev 预览版 25201 的 ISO 镜像：点此下载

新增功能：

全屏小组件：

微软在该版本为小组件添加了一个全屏按钮，一键可查看扩大版的小组件，占据整个桌面视图。

该功能会记住用户选择的视图大小，并在下一次打开时保持全屏或者小屏。

改进 Game Pass 小组件：

如果用户已在 PC 上登录 Xbox 应用，则 Game Pass 小组件将使用用户的 Xbox 账户登录。登录后，该小组件将显示用户可以游玩的 Game Pass 游戏。

此外，该小组件还将显示用户最近玩过的 PC Game Pass 游戏，为玩家提供了一种快速回到游戏的方法。

改进：

常规：

任务栏搜索框的样式探索结束，该版本将移除这些样式。

文件资源管理器：

文件资源管理器搜索现在将在用户输入时直接显示结果，将实时更新，无需按回车键。（面向部分用户推出）

微软正在尝试将更多云文件添加到 Home 的搜索结果中。

修复：

常规：

修复了最近几个版本中，在某些游戏中移动鼠标时导致错误检查的问题。

文件资源管理器：

如果固定到文件资源管理器导航窗格的默认文件夹已被取消固定，它们将在升级后被重新固定。

修复了关闭文件资源管理器窗口时发生的内存泄露问题。

任务栏：

使用阿拉伯语或希伯来语显示语言时，任务栏溢出弹出窗口中的应用现在应该以正确的顺序排列。

输入：

修复除非打开过 OneNote，则使用笔点击调用 OneNote 无效的问题。

修复某些游戏聊天框无法使用拼音输入法输入的问题。

设置：

修复了导致少部分设置应用崩溃的问题。

单击“设置”中的“应用”类别时，删除了图标动画中错误的白色像素。

小组件：

解决了在某些情况下，某些徽章的通知横幅不会出现在小组件面板上的问题。

窗口：

修复了在任务视图中拖动快照组并将其拖放到另一个桌面时 explorer.exe 崩溃的问题。

修复了与任务栏中的桌面浮出控件交互相关的问题，该问题导致周期性 explorer.exe 崩溃。

修复了最近几个版本中的 DWM 崩溃，这可能导致旋转平板电脑时出现短暂的黑屏。

修复了在最近版本中观看某些 UWP 应用中的视频时可能导致 DWM 崩溃的罕见问题。

任务管理器：

修复了影响任务管理器可靠性的问题。

其他：

修复了导致某些内部人员在最近连接到某些 Wi-Fi 网络时意外收到消息“无法连接到此网络”的问题，尽管该网络正在与其他设备一起使用。

修复了可能导致 Windows Sandbox 在某些 PC 上仅打开一个黑色窗口的问题。

已知问题：

常规：

正在调查有关升级到最新版本后音频停止工作的报告。

正在调查一些不同应用在最近的版本中开始崩溃的报告。

正在调查 OneDrive 要求在每次 PC 重新启动时进行设置的报告。

文件资源管理器：

正在努力修复一个问题，即复制、粘贴和清空回收站等命令栏项目可能在应启用时意外未启用。

设置：

正在调查使用“设置”>“应用”>“安装的应用”卸载某些应用时无法正常工作的问题。

平板优化的任务栏：

在桌面姿势和平板电脑姿势之间切换时，任务栏有时会闪烁。

在桌面姿势和平板电脑姿势之间切换时，任务栏需要比预期更长的时间才能过渡到触控优化版本。

使用左边缘或右边缘手势可能会导致小组件或通知中心（分别）与任务栏重叠或被截断。

当使用右下边缘手势查看快速设置时，任务栏有时会停留在展开状态，而不是关闭到折叠状态。

当桌面上没有正在运行的窗口时，任务栏转为平板界面有时会崩溃。

小组件：