首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > Win11之家>Win11快讯

微软 Win11 Dev 预览版 25201 发布：迎来全屏小组件，文件资源管理器实时搜索等（附 ISO 镜像）

2022/9/15 7:41:05 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
评论：
感谢IT之家网友 软媒新友2010825Terrence微软去哦怕恰巧的温柔A14永不为奴 的线索投递！

IT之家 9 月 15 日消息，微软今日面向 Windows 11 Dev 预览频道的用户推送了 Build 25201 更新，带来了全屏小组件，并改进了 Game Pass 小组件的功能。

Windows 11 Dev 预览版 25201 的 ISO 镜像：点此下载

新增功能：

全屏小组件：

微软在该版本为小组件添加了一个全屏按钮，一键可查看扩大版的小组件，占据整个桌面视图。

该功能会记住用户选择的视图大小，并在下一次打开时保持全屏或者小屏。

改进 Game Pass 小组件：

如果用户已在 PC 上登录 Xbox 应用，则 Game Pass 小组件将使用用户的 Xbox 账户登录。登录后，该小组件将显示用户可以游玩的 Game Pass 游戏

此外，该小组件还将显示用户最近玩过的 PC Game Pass 游戏，为玩家提供了一种快速回到游戏的方法。

改进：

常规：

  • 任务栏搜索框的样式探索结束，该版本将移除这些样式。

文件资源管理器：

  • 文件资源管理器搜索现在将在用户输入时直接显示结果，将实时更新，无需按回车键。（面向部分用户推出）

  • 微软正在尝试将更多云文件添加到 Home 的搜索结果中。

修复：

常规：

  • 修复了最近几个版本中，在某些游戏中移动鼠标时导致错误检查的问题。

文件资源管理器：

  • 如果固定到文件资源管理器导航窗格的默认文件夹已被取消固定，它们将在升级后被重新固定。

  • 修复了关闭文件资源管理器窗口时发生的内存泄露问题。

任务栏：

  • 使用阿拉伯语或希伯来语显示语言时，任务栏溢出弹出窗口中的应用现在应该以正确的顺序排列。

输入：

  • 修复除非打开过 OneNote，则使用笔点击调用 OneNote 无效的问题。

  • 修复某些游戏聊天框无法使用拼音输入法输入的问题。

设置：

  • 修复了导致少部分设置应用崩溃的问题。

  • 单击“设置”中的“应用”类别时，删除了图标动画中错误的白色像素。

小组件：

  • 解决了在某些情况下，某些徽章的通知横幅不会出现在小组件面板上的问题。

窗口：

  • 修复了在任务视图中拖动快照组并将其拖放到另一个桌面时 explorer.exe 崩溃的问题。

  • 修复了与任务栏中的桌面浮出控件交互相关的问题，该问题导致周期性 explorer.exe 崩溃。

  • 修复了最近几个版本中的 DWM 崩溃，这可能导致旋转平板电脑时出现短暂的黑屏。

  • 修复了在最近版本中观看某些 UWP 应用中的视频时可能导致 DWM 崩溃的罕见问题。

任务管理器：

  • 修复了影响任务管理器可靠性的问题。

其他：

  • 修复了导致某些内部人员在最近连接到某些 Wi-Fi 网络时意外收到消息“无法连接到此网络”的问题，尽管该网络正在与其他设备一起使用。

  • 修复了可能导致 Windows Sandbox 在某些 PC 上仅打开一个黑色窗口的问题。

已知问题：

常规：

  • 正在调查有关升级到最新版本后音频停止工作的报告。

  • 正在调查一些不同应用在最近的版本中开始崩溃的报告。

  • 正在调查 OneDrive 要求在每次 PC 重新启动时进行设置的报告。

文件资源管理器：

  • 正在努力修复一个问题，即复制、粘贴和清空回收站等命令栏项目可能在应启用时意外未启用。

设置：

  • 正在调查使用“设置”>“应用”>“安装的应用”卸载某些应用时无法正常工作的问题。

平板优化的任务栏：

  • 在桌面姿势和平板电脑姿势之间切换时，任务栏有时会闪烁。

  • 在桌面姿势和平板电脑姿势之间切换时，任务栏需要比预期更长的时间才能过渡到触控优化版本。

  • 使用左边缘或右边缘手势可能会导致小组件或通知中心（分别）与任务栏重叠或被截断。

  • 当使用右下边缘手势查看快速设置时，任务栏有时会停留在展开状态，而不是关闭到折叠状态。

  • 当桌面上没有正在运行的窗口时，任务栏转为平板界面有时会崩溃。

小组件：

  • 在从右到左的显示语言（如阿拉伯语）中，当点击小组件面板的展开视图时，在小组件面板调整大小之前，内容会以动画方式显示在屏幕外。

  • 通知徽章编号可能会在任务栏上显示未对齐。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：Win11 Dev

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用