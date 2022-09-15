亚马逊将允许商家进行电子邮件营销：促进销量

北京时间 9 月 15 日早间消息，据报道，亚马逊将允许在其平台上销售产品的品牌向购物者发送营销电子邮件。这是一项促进销售的冒险举措，可能会使用户的收件箱被垃圾邮件淹没。

当地时间 9 月 14 日，该公司在西雅图举行的 Amazon Accelerate 大会上宣布了这项措施。该活动的目的是为了向独立商户展示亚马逊平台的新功能，这个零售平台上，有超过一半的产品销量都来自第三方独立卖家。

商家将能够通过一个新的名为“定制受众”的工具，向新的购物者、老顾客和他们最大的消费群体发送免费的电子邮件，这也将让卖家监测结果。该工具已在今年进行了测试，并将在 2023 年初向所有美国卖家提供。

此举颠覆了亚马逊公司一直以来的态度，即绝不让第三方卖家与客户取得直接联系，因为他们担心这样做会让消费者疏远该平台。但是，当前线上销售的速度已经从疫情大流行期间的高点放缓，而且反垄断调查人员正在调查亚马逊对数百万第三方供应商所拥有的权力。一些商家还表示，亚马逊甚至导致他们很难与最忠实的买家建立起关系。

如果客户不希望收到营销邮件，就必须取消订阅。

圣克拉拉大学零售管理研究所所长基尔蒂・卡拉亚姆（Kirthi Kalyanam）表示：“这样做的坏处是，可能导致大量的垃圾邮件，我不知道他们将如何管理这些邮件。零售商发送如此多的电子邮件，购物者的收件箱绝对会被淹没。”

尽管存在风险，商家依然可能会接受这一举措。Insider Intelligence 发布的数据显示，今年美国线上销售额将仅增长 9.4%，达到 1 万亿美元，这是增长首次滑落到个位数。一些亚马逊商家已经在为黯淡的假日购物季做准备，因为受通货膨胀影响的消费者会抑制他们的支出，并把重点放在食品和燃料等必需品上。

数据显示，亚马逊公司的销售额占据了美国所有线上支出的 37.8%，是其最接近的竞争对手沃尔玛公司的六倍。为了在竞争对手改进自己的电子商务业务时保持这一优势，这个网络巨头正在不断推出新的工具，以帮助卖家和品牌提高销售额。

亚马逊还推出了一个新的问答功能，让商家通过其 Alexa 声控平台与购物者联系。例如，购物者在询问“如何去除地毯上的宠物毛发”等问题时，可以看到和听到商家的回答以及他们产品的链接。该功能将在 10 月向部分商家提供，并在明年年初向所有商家推出。

亚马逊全球销售服务副总裁达尔马什・梅塔（Dharmesh Mehta）在接受采访时表示：“许多品牌所有者已经花了多年时间成为各自产品领域内的专家，这是一个将客户与他们的品牌联系起来的机会。”

电子邮件营销举措将亚马逊进一步推向了广告业，其创始人杰夫 1 贝索斯 (Jeff Bezos) 最初非常抵制广告业，但后来它却成为该公司的一项快速增长和盈利的业务。广告服务在亚马逊第二季度产生了 88 亿美元的收入，比上年同期增长了 18%。

在电子邮件营销策略正式实施之前，亚马逊已经允许购物者关注喜爱的品牌，然后向他们发送信息。两者之间最大的区别是，此前购物者必须选择是否接收这些信息，而现在他们将被动接受信息，要是想停止接受的话，他们需要选择退出订阅。

卡拉亚姆认为，亚马逊此举是为了鼓励更多的交流，因为该公司想帮助商家收集关于客户的更深入的见解。他说道：“现在这些卖家看不到任何关于客户的数据，这肯定会给他们带来问题。如果你 90% 的销售额都在亚马逊上，你基本上是在闭着眼睛前行，而这样一个卖家对亚马逊来说是不利的。”