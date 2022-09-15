京东手机自营店加价 300~500 元：华为 Mate 50 / Pro 开放购买

华为于 9 月 6 日下午发布了 Mate 50 系列手机，Mate 50 手机京东自营（京东手机通讯自营专区 *）目前加价 300 元开放购买：

Mate 50 Pro 京东手机通讯自营专区目前加价 500 元：点此查看。

* 京东手机通讯自营专区为“京东自身的自营店”，非“华为京东自营官方旗舰店”。

“华为京东自营官方旗舰店”原价版每天 10：08 限量补货，有需求的小伙伴可以蹲蹲看：

Mate 50 手机 128GB 版华为官方售价 4999 元，256GB 版售价 5499 元，512GB 版售价 6499 元，昆仑 256GB 版售价 5699 元，昆仑 512GB 版售价 6699 元：点此查看。

Mate 50 Pro 手机 256GB 版华为官方售价 6799 元，512GB 版售价 7799 元，昆仑 256GB 版售价 6999 元，昆仑 512GB 版售价 7999 元：点此查看。

在设计上，华为 Mate 50 系列传承了经典，承袭 Mate 标志性中轴对称星环设计，融入巴黎饰钉设计理念，带来高端奢华质感。

华为 Mate 50 采用 6.7 英寸 OLED 屏幕，支持 2700*1224 分辨率，90Hz 刷新率直屏，300Hz 触控采样率，1440Hz PWM 调光，10.7 亿色原色显示，HDR / HDR Vivid，支持人脸解锁，搭载屏下指纹，机身重量为 202g，内置电池为 4460mAh。

华为 Mate 50 Pro 采用 6.74 英寸屏幕，采用 120Hz 刷新率，300Hz 触控采样率，1440Hz PWM 调光，10.7 亿色原色显示，HDR / HDR Vivid，支持 3D 人脸支付、屏内指纹，重量 205g，内置电池为 4700mAh。

华为 Mate 50 系列作为全球首款支持北斗卫星消息的大众智能手机，在无地面网络信号覆盖环境下，仍可通过畅连 App 发送消息，支持一键生成轨迹地图，时刻与世界畅连，开启大众卫星通信新时代。

华为 Mate 50 系列支持 66W 有线快充，50W 无线快充，7.5W 无线反向充电。

除了支持 66W 有线快充，华为 Mate 50 系列支持应急模式，根据华为实验室测试结果，在 1% 低电量下智能启动聚能泵，手机可继续待机 3 小时，或通话 12 分钟，或亮码 10 次，或扫码 4 次。

华为 Mate 50 搭载 1300 万像素超广角摄像头（f / 2.2，超微距拍摄），1200 万像素潜望式长焦摄像头（RYYB，5 倍光学变焦、f / 3.4、OIS 光学防抖），100 倍变焦范围（13mm-1350mm），5000 万像素超光变摄像头（RYYB，f / 1.4-f / 4.0），激光对焦传感器，10 通道多光谱传感器。

华为 Mate 50 Pro 搭载 1300 万像素超广角摄像头（f / 2.2，超微距拍摄），6400 万像素潜望式长焦摄像头（RYYB ，3.5 倍光学变焦、f / 3.5、OIS 光学防抖），200 倍变焦范围（13mm-2700mm），5000 万像素超光变摄像头（RYYB，f / 1.4-f / 4.0，OIS 光学防抖），接近光传感器，激光对焦传感器，10 通道多光谱传感器。

华为 Mate 50 系列超光变主摄，搭载 f / 1.4 大光圈和超感光传感器。首创 10 档可调物理光圈，宽窄景深随心调节。智能可变光圈，随手一拍。

华为 Mate 50 系列支持更大范围变焦毫；前置智能超大广角影像系统；全链路支持 HDR Vivid，带来更加清晰流畅的视频拍摄体验。前置 1300 万像素原色自拍，智能可变超广角 78~100 度，支持 3D ToF 深感摄像头。

华为 Mate 50 / Pro 系列搭载骁龙 8+ Gen 1 4G 芯片，采用台积电 4nm 工艺。