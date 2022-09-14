华为 P40、Mate 30 / Xs、nova 9/10 系列等获推鸿蒙 HarmonyOS 3 尝鲜版本

IT之家 9 月 14 日消息，在 9 月 6 日的华为 Mate 50 系列及全场景新品秋季发布会上，华为公布了鸿蒙 HarmonyOS 3 的具体升级时间表，首日便有 4 款智能音箱产品开启全网升级，还有 27 款设备开启公测招募。

IT之家了解到，现已经有更多机型迎来鸿蒙 HarmonyOS 3 的 Beta 尝鲜版本，同样有部分机型获得了更新的版本。

华为 P40 5G/ P40 4G/ P40 Pro/ P40 Pro+ 现已迎来鸿蒙 3 尝鲜版本 3.0.0.115/116，首批已推送给 Beta 报名入选成功的 log 用户。

华为 Mate Xs 获推 Beta 尝鲜版本 3.0.0.115，推送给 Beta 报名入选成功的 log 用户。

华为 Mate 30 4G/ Mate 30 5G/ Mate 30 Pro 4G/ Mate 30 Pro 5G/ Mate 30 RS 保时捷设计/ Mate30E Pro 5G 获推 Beta 尝鲜版本 3.0.0.115，推送给 Beta 报名入选成功的 log 用户。

华为 nova 9/ nova 9 Pro 获推 Beta 尝鲜版本 3.0.0.116，推送给 Beta 报名入选成功的 log 用户。

华为 nova 10/ nova 10 Pro 获推 Beta 尝鲜版本 3.0.0.116，推送给 Beta 报名入选成功的 log 用户。

华为智慧屏 V 系列 2021 款迎来 3.0.0.126（SP2）版本，开始分批推送给 3.0.0.120 (SP3) 版本上的用户。

华为智慧屏 V75 Super 迎来 3.0.0.126（SP2）版本，开始分批推送给 3.0.0.120 (SP3) 版本上的用户。

华为智慧屏 V98 迎来 3.0.0.126（SP2）版本，开始分批推送给 3.0.0.120 (SP3) 版本上的用户。

IT之家提醒，从之前华为公布的鸿蒙 HarmonyOS 3 公测版升级时间表来看，华为 P40 系列等机型将于今年第四季度迎来公测版，敬请期待。

《华为鸿蒙公测版升级大名单：荣耀 30、20、10 等一系列机型将于明年获推 HarmonyOS 3，快来看看有没有你吧》