联想推出拯救者 Y9000P、YOGA Pro 14s、小新 Pro14 / Pro16 酷睿 i9-12900H 版

IT之家 9 月 15 日消息，联想官方今天宣布“i9 普及风暴正式开启”，推出三款新配置机型，包括拯救者 Y9000P 专业电竞本、YOGA Pro 14s 高能本、小新 Pro14 / Pro16 酷睿版，均搭载酷睿 i9-12900H 处理器。

作为参考，另一款拯救者 Y9000K 搭载了 115W 的英特尔酷睿 i9-12900HX 处理器，辅以 175W 满功耗 RTX 3080Ti 独显，还有 32G 内存、1TB 固态硬盘，采用 16 英寸 2.5K 165Hz 500nit HDR 电竞屏，支持 G-SYNC，首发 24999 元。

据介绍，该机支持 DDG 2.5，可实现独显直连、混合模式、核显模式智能切换，采用了霜刃 UItra 散热系统 4.0，液态金属散热，支持 RGB 灯效，配备压感键盘、99.9Wh 电池、Harman 超线性扬声器、一步式指纹识别、1080p 摄像头，还有 Wi-Fi 6E 杀手网卡和 2.5G 有线网卡，预装 Win11 系统。

接口方面，该机提供了雷电 4、HDMI2.1、全功能 USB-C、USB A / C 3.2 Gen1、3.5mm 耳机孔等接口。

目前这三款机型均未上架，还无法了解详细配置以及定价等信息，后续IT之家将为大家带来更多报道。