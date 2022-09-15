哈佛专家称扎克伯格是“坏老板”，只要他继续掌舵 Meta 就注定会失败

北京时间 9 月 15 日消息，哈佛商学院高级研究员、医疗技术公司美敦力前首席执行官比尔・乔治接受采访 CNBC 时表示，Meta 首席执行官马克・扎克伯格糟糕的领导能力正慢慢将 Meta 拖向失败。

“我认为，只要他还在，Facebook 就不会做得很好”，“他可能是造成这么多人离开公司的原因之一，他真的迷失了方向。”

这位哈佛专家过去 20 年来一直致力于研究工作场所中的失败领导案例，他在进行了大量分析后发现，那些以金钱、名声或权力的名义忽视自己最深刻信念、价值观和目标的领导者注定失败。尤其在研究了几十年来发生的企业失败案例后，他注意到了扎克伯格和 Meta 与失败前例的惊人相似之处。

乔治认为，坏老板可以分为五类，扎克伯格符合其中三项要求。

责备他人的理性主义者

这类人不愿承认错误或从中吸取教训，相反，他们通过将责任归咎于他人来合理化失误。

2 月，Meta 市值缩水超过 2320 亿美元，创下美股史上最大单日跌幅。扎克伯格公司高管却将这一结果归咎于外界因素，一是苹果 2021 年的隐私变化使得向智能手机用户定位广告更加困难，二来自 TikTok 等对手造成竞争加剧。

上述因素的作用也许不可否认，但元宇宙研发的巨额支出或许影响更大。Meta 的虚拟现实部门仅在 2021 年就报告了超过 100 亿美元的损失，随后还在 2022 年第二季度损失了 28 亿美元。

乔治表示，至少在公开场合，扎克伯格尚未真正承担起责任。尽管他在 5 月的股东大会上确实表示，预计公司将在未来三到五年内因投资元宇宙技术损失“大量”资金。

不接受建议的独行者

乔治分析认为，扎克伯格已经成为一个独行者，他把别人推开，避免形成密切的关系。如果领导者不接受帮助、建议或反馈，这明显是个危险信号。

在某种程度上，扎克伯格以相信自己的直觉而非智慧而闻名，虽然这种直觉在某种程度上帮助他将 Meta 公司打造成了价值数十亿美元的科技巨头。

在早期，他至少听取了一些值得信赖的建议。比如罗杰・麦克纳米（Roger McNamee），他是私募股权公司 Elevation Partners 的联合创始人，也是 Facebook 的早期投资者。2006 年，麦克纳米建议扎克伯格拒绝雅虎以 10 亿美元收购 Facebook 的提议。后来，麦克纳姆鼓励扎克伯格雇用前首席运营官谢丽尔・桑德伯格，她最终在公司的广告业务和内部运营方面发挥了关键作用。

时间无疑印证了这两次决定的正确性。然而随着 Meta 的发展，麦克纳米在 2019 年向《纽约客》表示，扎克伯格不再那么容易听从外界的建议。这就造成了 Facebook 在 2016 年美国总统大选中引起的丑闻和争议。

把利润放在首位的荣耀追求者

最后，扎克伯格追求荣誉，他把名利看得高于一切。乔治认为，这一类型的老板永远不会真正满足于他们所拥有的东西，反而为了获利更多愿意走极端。

一直以来，扎克伯格优先考虑 Meta 的利润和增长，甚至不惜牺牲公司数十亿用户的利益。这也是为什么公司长期以来在与用户隐私和安全有关的问题上陷入争议。

《华尔街日报》去年的一项调查发现，Meta 公司旗下 Instagram 平台助长了用户的心理健康问题，但公司的领导层主动选择忽视问题，以避免危及用户的参与和增长。

对扎克伯格领导能力的批评现在可能会引起更多共鸣。在周二下跌 9% 之后，Meta 的股价较去年下跌了 59%。公司二季度销售额和利润同比均出现下滑，预计三季度营收同比将再次下滑。