《独行月球》票房破 30 亿，位列中国影史第 15 名

IT之家 9 月 15 日消息，由沈腾、马丽主演的开心麻花科幻喜剧电影《独行月球》票房突破 30 亿元人民币，该电影也成为了中国影史上第 15 部票房突破 30 亿元的电影，总观影人次达到了 7211.9 万人。

目前，《独行月球》位列中国影史票房榜的第 15 名，前 15 名分别为：

1《长津湖》57.75 亿

2《战狼 2》56.95 亿

3《你好，李焕英》54.13 亿

4《哪吒之魔童降世》50.36 亿

5《流浪地球》46.87 亿

6《唐人街探案 3》45.23 亿

7《复仇者联盟 4》42.5 亿

8《长津湖之水门桥》40.67 亿

9《红海行动》36.52 亿

10《唐人街探案 2》33.98 亿

11《美人鱼》33.91 亿

12《我和我的祖国》31.7 亿

13《八佰》31.12 亿

14《我不是药神》31 亿

15《独行月球》30 亿

IT之家了解到，科幻喜剧片《独行月球》改编自赵石同名漫画，由张吃鱼执导，沈腾、马丽、常远、李诚儒、黄才伦、辣目洋子主演。剧情方面，该片讲述了人类为抵御小行星的撞击，在月球部署了月盾计划。沈腾饰演的维修工独孤月在突发情况中被遗落在月球，开始了独行月球的生活。