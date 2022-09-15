《英雄联盟》S12 赛程时间公布，不用熬夜但需要早起

IT之家 9 月 15 日消息，拳头官方公布了 2022《英雄联盟》全球总决赛 S12 的赛程时间，具体时间如下（北京时间）：

入围赛：

9 月 30 日-10 月 3 日 4:00

10 月 4 日-10 月 5 日 2:00

小组赛：

10 月 8 日-10 月 11 日 5:00

10 月 14 日-10 月 17 日 3:00

四分之一决赛：

10 月 21 日-10 月 24 日 5:00

半决赛：

10 月 30 日-10 月 31 日 5:00

决赛：

11 月 6 日 8:00

各阶段比赛场如下：

入围赛：墨西哥，墨西哥城 Artz Pedregal 电竞体育馆；

小组赛： 美国，纽约市麦迪逊花园广场 Hulu 剧院（花园剧院）

四分之一决赛：美国，纽约市麦迪逊花园广场 Hulu 剧院；

半决赛：美国，佐治亚州，亚特兰大市州立农业球馆（NBA 老鹰队主场）

决赛：美国，加利福尼亚州，旧金山市大通中心球馆（NBA 金州勇士队主场）。

入围赛阶段 12 支队伍将会被分为两个小组，各分组通过单循环赛制来进行比赛。组内第三第四的队伍进行一场 BO5 比赛，胜者同另一组的第二名进行一场 BO5 比赛，最终的胜者将携手小组第一晋级小组赛。

我们 LPL 赛区四号种子 RNG 此前抽签分在了 B 组中，预计将会从 9 月 30 日开始打起。

IT之家了解到，全球总决赛是英雄联盟电竞的巅峰赛事，来自 12 个赛区的顶尖战队将在这里争夺全球总冠军。全球总决赛在每年的常规赛季结束后在不同的地区举办。届时，来自 12 个职业赛区的 24 支队伍将进行为期一个月的比赛，来加冕全球最佳队伍的桂冠。

《英雄联盟 S12 全球总决赛完成抽签：RNG 将从入围赛打起，T1 打 EDG》