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2022 年“科学探索奖”名单揭晓：首位 90 后获奖者诞生，每人 300 万元奖金

2022/9/15 14:06:57 来源：IT之家 作者：长河 责编：长河
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IT之家 9 月 15 日消息，今日，第四届“科学探索奖”获奖名单正式揭晓，50 位青年科学家榜上有名，首位“90 后”获奖人诞生，并评出首批医学科学领域获奖人。每位获奖人将在 5 年内获得总计 300 万元人民币奖金，并且可以自由支配奖金的使用。

获奖人画像

IT之家了解到，50 位获奖人来自 18 个城市和地区，澳门、大连、沈阳、济南首次出现获奖人；自由申报的获奖人占比 30%（15 位），也创下新高。

“科学探索奖”于 2018 年设立，是由腾讯基金会出资支持、科学家主导的公益性奖项，是国内金额最高的青年科技人才资助计划之一。奖项覆盖基础科学和前沿技术十个领域，四年来共评选出 200 位获奖人

其中，首批医师科学家获奖人脱颖而出，涉及“降级”大肿瘤、探索多器官衰竭机理、预防蚊媒病毒传染病、干细胞再生治疗眼科疾病、开展中国最大食管癌队列研究等。

据介绍，在同等条件下，“科学探索奖”倾向年纪轻者和女性。今年最年轻的获奖人，北京邮电大学研究员王光宇正是一名“90 后”的女性科学家

“科学探索奖”秘书处表示，在今年奖项的提名、推荐、评审过程中，有超过 900 位各国院士，30 多所著名高校校长参与。仅在提名推荐阶段，就有 20 多位诺贝尔奖、图灵奖、菲尔兹奖等国际大奖得主参与其中。

2022年“科学探索奖”名单揭晓

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关键词：科学探索奖

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