微软 Xbox 推出官方拟人化形象“盒宝”，头顶有西瓜苗

IT之家 9 月 15 日消息，今日，东京电玩展 2022 正式开幕，微软 Xbox 将于今日下午 5 点举行展会直播，并首次公布了拟人化形象“盒宝”。

从图中可以看到，该形象是 Xbox 游戏机、手柄、屏幕相结合的造型。微软 Xbox 称，“盒宝”是出厂自 Xbox 的盒子机器人，长在头上的呆苗是正宗的西瓜苗（微软 Xbox 标志像一个西瓜，XGP 订阅也被调侃为“西瓜皮”）。

IT之家了解到，上月底，微软宣布 Xbox 将于北京时间 9 月 15 日下午 5 点以数字形式重返东京电玩展，并以线上节目的方式，为包括日本在内的亚洲玩家带来直播。

直播将展示 Xbox Game Studios 已推出游戏的更新，以及开发者合作伙伴们即将发布的新游戏。

此外，今日，在 ID@Xbox Fall Showcase 2022 上，微软公布了最新一批准备登陆 Xbox Game Pass 的游戏名单，同时也确认《英灵神殿》将于 9 月 29 日正式登陆 PC Game Pass（同时进入 Microsoft Store，支持 Steam 版进度同步），而 Xbox Game Pass 版本以“2023 年初”为目标。