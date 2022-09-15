微软 Xbox 公布最新 XGP 名单，《英灵神殿》将于 9 月 29 日登陆 PGP

IT之家 9 月 15 日消息，三个月前，开发商 Iron Gate 透露《英灵神殿》将于今秋加入 PC Game Pass，明年初春加入 Xbox Game Pass 订阅服务。

今日，在 ID@Xbox Fall Showcase 2022 上，微软公布了最新一批准备登陆 Xbox Game Pass 的游戏名单，同时也确认《英灵神殿》将于 9 月 29 日正式登陆 PC Game Pass（同时进入 Microsoft Store，支持 Steam 版进度同步），而 Xbox Game Pass 版本以“2023 年初”为目标。

IT之家了解到，这是一款灵感来源于维京文化并由程序生成的炼狱式 1-10 人探索生存游戏。用战斗，建造和征服来创造属于你的传奇史诗，赢得奥丁的眷顾！

除此之外，微软今天的发布会上还公布了一系列独立游戏，他们也将登陆 Xbox Game Pass：

《了不起的修仙模拟器》（今日登陆 PC Game Pass）

You Suck at Parking (主机、PC、Cloud) -今日

《重金属：地狱歌手》r (Xbox Series、PC) - 明日

Moonscars (主机、PC、Cloud) - 27 日

英灵神殿 (PC) - 29 日

Eville (主机、PC) - 10 月 11 日

The Big Con (主机) - 2022

行尸走肉 (主机) - 2022

Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan (主机) - 2022

英灵神殿 (主机、Cloud) - 2023 年春

Born of Bread (主机、PC) - 2023

Homestead Arcana (主机、PC) - 2023

Turnip Boy Robs a Bank (主机、PC) - 2023

值得一提的是，今年 9 月上旬 Xbox Game Pass 游戏阵容还包括：

《迪士尼梦幻星谷》（云游戏、主机、PC）

《Opus Magnum》（PC）

《模拟火车世界 3》（主机、PC）

9 月 13 日起加入 XGP

《奇点灰烬：扩张》（PC）

《DC 超级宠物联盟 小氪与 Ace 的大冒险》（云游戏、主机、PC）

9 月 14 日起加入 XGP

《狂野泊车》（云游戏、主机、PC）

9 月 15 日起加入 XGP