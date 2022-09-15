消息称小米骁龙 7 Gen1 新机将至，前置相机堆料十足

IT之家 9 月 15 日消息，据数码博主 @数码闲聊站 爆料，全新小米机型即将登场，为第二款骁龙 7 Gen1 新机。

该博主表示，骁龙 7 Gen1 并不主打能耗比，ISP 和 AI 性能较好，小米新机便在前置相机上堆了很强的配置，功能性也有所变动。

IT之家了解到，骁龙 7 Gen1 核心架构包含 1 个 2.4GHz 的 A710 超大核、3 个 2.36GHz 的 A710 的大核以及 4 个 1.8GHz 的 A510 小核，采用三星的 4nm 制程工艺。

此外，骁龙 7 Gen1 是首个支持第七代高通 AI 引擎的 7 系平台，也是首个支持 2 亿像素拍摄的 7 系平台，基于 14-bit 三 ISP 打造。

根据此前爆料，小米骁龙 7 Gen1 新机预计将为 Civi 2，采用 6.55 英寸 AMOLED 显示屏，后置三摄，支持 67W 快充。

▲ 小米 Civi 1S

作为对比，小米 Civi 1S 于今年 4 月发布，搭载高通骁龙 778G Plus 处理器，采用 6.55 英寸 2400×1080 OLED 双曲柔性屏，支持 120Hz 刷新率，内置 4500mAh 电池，支持 55W 快充。