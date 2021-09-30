小米 Civi 今日首销：迄今颜值最高小米手机，2599 元起

IT之家 9 月 30 日消息 9 月 27 日小米正式发布手机全新系列小米 Civi，新机主打外观设计，可谓迄今颜值最高的小米手机，目标用户群体为女性用户，该机将于今天上午 10:00 开启全渠道首销，提供 8GB+128GB、8GB+256GB、12GB+256GB 三款配置，售价分别为 2599 元、2899 元、3199 元。

在外观方面，小米 Civi 拥有三种配色，分别为：怦怦粉、轻轻蓝、闪闪黑。小米 Civi 采用丝绒 AG 玻璃，可带来如天鹅绒般柔软触感。该手机还拥有 1.4mm 金属中框，极窄腰线，手机宽度低至 71.5mm，厚度 6.98mm，十分便于手小的女性用户握持。

小米 Civi 采用 6.55 英寸 3D 微曲 OLED 柔性屏，支持 120Hz 刷新率、240Hz 触控采样率，拥有 402PPI、真 10bit 色彩，峰值亮度为 950nit。值得一提的是，该手机的屏幕“下巴”整体缩减 16% 至 2.55mm，是小米迄今为止最小下巴。

性能方面，小米 Civi 搭载了骁龙 778G 处理器，LPDDR4X+UFS 2.2 存储规格，内置 4500mAh 电池且支持 55W 有线闪充。小米 Civi 拥有塔式散热加持，搭载最新一代智能温控系统，9 层石墨烯均温板堆叠，该手机还支持 VRS 可变分辨率渲染，支持《王者荣耀》90 帧高帧率。

影像方面，小米 Civi 采用了 6400 万像素超清主摄（f/1.79 光圈、6P 镜头、1.4μm 4in1 融合大像素）+800 万像素广角镜头（120° 广角、f/2.2 光圈、1.12μm）+200 万像素微距镜头（f/2.4 股安全、1.75μm、4cm 近距离拍摄），前置 3200 万像素单摄（自动对焦、四合一 1.6μm 大像素、双闪光灯）。作为一款目标用户为女性的手机，小米 Civi 还首次将 GAN（生成对抗网络）技术用于自拍影像，创新原生美肌人像，号称可实现像素级肌肤焕新。

其它配置上，小米 Civi 还内置有立体声双扬声器（Dolby Atmos），多功能 NFC。

小米 Civi 不同配置版本的价格如下：

8+128GB，2599 元

8+256GB，2899 元

12+256GB，3199 元

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