【IT之家开箱】石头智能洗地机 A10 Plus 图赏

9 月 13 日，石头科技发布了全新的旗舰石头智能洗地机 A10 系列，分为石头智能洗地机 A10 Plus、A10 两款。这一次，石头智能洗地机 A10 系列加入了双向自清洁功能，将滚刷和刷头内部的污垢清洗更彻底，同时还提供了热风匀烘、全链路抗菌、智能互联等一系列新功能。

IT之家拿到了石头智能洗地机 A10 Plus 这款产品，现在为大家带来图赏。

石头智能洗地机 A10 Plus 保持了石头惯有的简约设计风格，整机以黑白两色为主，水箱和污水桶部分，是半透明的墨色，这种设计既能保证肉眼可随时观察到水箱剩余水量和污水桶污水容积，另一方面也保证了美观度。

石头智能洗地机 A10 Plus 的按键均集中在手柄区域，包括开机键、模式键以及自清洁按键等。

在手柄的下方，也就是水箱的顶部，是一块 LED 显示屏，可以显示电量、清洁模式以及清水桶缺水、污水桶水满等状态。除了这块显示屏之外，石头智能洗地机 A10 Plus 也加入了语音提醒功能，比如切换清洁模式、充电、烘干时，都会语音提醒，以方便用户第一时间知晓设备的状态。

水箱和污水桶均采用了活动卡扣，取放时非常方便，按住卡扣即可将水桶取出。

这一次，石头智能洗地机 A10 Plus 的清水箱增加到了 900ml，污水箱容积增加到了 770ml。

刷头部分，石头智能洗地机 A10 Plus 延续了双滚刷结构，双滚刷工作旋转一周，即可完成“擦卷吸”三个动作。

具体来看，A10 Plus 的两排滚刷，紧密贴合，并且两个滚刷对向旋转，前刷向后擦，后刷向前擦。在工作时，先把垃圾聚拢到滚刷中间，再卷入滚刷上方，最后吸入风道，形成先擦再卷后吸的方式。

此外，石头 A10 Plus 在刷头前侧还加入了一个升降拨杆，可调整挡板的离地距离，防止误吸而导致刷头卡住。

此外，双排滚刷采用了“前短后长”的“T”型结构，前刷中心驱动覆盖两边，后刷侧边驱动滚刷覆盖中间，前后刷协同工作。这种“T”型结构，离墙零贴边更近，可以覆盖整个清洁区域，一些难以清理的墙角、桌缝，对于石头 A10 Plus 而言都不是问题。

刷头右侧，还加入了一个清洁液盒，容量为 100ml，清洁过程中按照适当稀释比例向刷头供水管道中泵入清洁液，最后喷洒在滚刷上。

配件方面，其提供了用于自清洁、烘干的充电收纳座、清洁毛刷、电源、额外的一套滚刷、滤网以及除菌清洁剂。

滚刷

收纳座

清洁毛刷、清洁剂

石头智能洗地机 A10 系列双滚刷具有双向助力，前推后拉都不累，轻松省力，且支持直立停放，可独立站立。

在智能便捷体验上，本次石头智能洗地机 A10 系列还首次支持了 App 互联，可选择洗烘模式、预约定时、查看机身状态等，同步利用高敏红外线照射滚刷，通过检测反射光的强度检测滚刷脏污程度，开启 Auto 清洁模式自动调节擦地强度。

此外，石头智能洗地机 A10 Plus 还采用了高扭矩马达为滚刷提供强大的清洁动力，搭配 17000Pa 大吸力及中央风道，风道不分叉，吸力不残留。续航方面，石头智能洗地机 A10 Plus 续航 40 分钟。

售价方面，石头智能洗地机 A10 Plus 2999 元、石头智能洗地机 A10 2199 元，现已开启预售。

相关阅读：

《【IT之家评测室】石头智能洗地机 A10 Plus 体验：大招“擦卷吸”，里外都干净》