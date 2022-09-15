中国移动原董事长：5G 毫米波需要得到发展，可为 6G 积累经验

IT之家 9 月 15 日消息，随着 5G 的不断发展，5G 行业的技术越来越丰富。9 月 14 日，2022 中国信息通信业发展高层论坛在北京开幕，本届论坛以“数智赋能共创未来”为主题，并将持续举行到 9 月 16 日。

今日，中国移动通讯集团原董事长王建宙在论坛上表示，5G 刚出现时，国际上有些电信运营商采用毫米波启动 5G 网络建设，这就导致其 5G 覆盖范围小，建设成本高，5G 产业发展缓慢。我国在建设初期采用了中低频段的频率，这让我国 5G 建设处于领先地位。目前，使用中低频段建设 5G 网络已成为国际主流。

王建宙表示，网络是数字经济的基础，建设高质量、全覆盖的网络十分重要。对于频谱资源，在今年的世界移动大会上，业内人士开始讨论用 600MHz 频率来建设 5G 网络。对此，王建宙表示：“我并不反对在 5G 中使用毫米波，特别是在数据量特别集中的热点地区和在企业专网当中，毫米波可以发挥很好作用。另外我们还需要为 6G 使用毫米波积累经验，所以说毫米波也是需要得到发展的。”

据IT之家此前报道，8 月 19 日，工业和信息化部无线电管理局副局长徐波表示，工信部将立足产业现状，分阶段出台 5G 毫米波频段频率使用规划。

公开资料显示，毫米波具有频谱丰富、时延小等优势。具体来说，毫米波可提供更高的用户体验速率，可满足公网及行业用户超大容量并发的业务需求，进一步提升 5G 网络能力。