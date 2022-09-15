iPhone13 Pro Max 256G 低至 8168 元：京东国际清仓大促

iPhone14 系列新机将于明日早 8 点正式发售，京东国际官方直营旧款机型现开启清仓大促。

港版 iPhone 13 Pro Max 256G 手机日常售价为 8999 元，下单领取 2000 元优惠券，需付进口税 1169.87 元，到手价为 8168.87 元起包邮。

金色、蓝色此价，银色、灰色要贵 226 元，到手价为 8394.87 元。

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相对于明天即将发售的 iPhone14 Pro / Pro Max 来说，13 Pro Max 这个价位到底还香不香，就看各位自己的判断了。

如果想购买新款 iPhone 的小伙伴，也一定不要错过明早 8 点的京东首发：

9 月 16 日 23：59：59 前在京东购买 iPhone14 系列手机，可享受 90 天只换不修 + 15 天无理由退货权利哦~

iPhone 13 Pro 系列采用了定制的耐磨耐腐蚀材质，提供石墨、金色、银色和新山脉蓝四种配色。

13 Pro 系列刘海面积缩小 20%，正面采用陶瓷保护层，背面采用全新三摄设计，同样支持 IP68 级防水防尘，内部结构也经过重新设计。

性能方面，与 iPhone 13 主要区别在于该系列机型搭载的 A15 仿生芯片是 5 核的 GPU，因此图形性能更强，无论是 CPU 还是 GPU 都可以实现比友商快 50% 的速度。

iPhone 13 Pro Max 带来了完全的 A15 仿生芯片，实现了 iPhone 影像系统的大升级，还包括具有更多频段的 5G 支持、1TB 的新存储版本和陶瓷前盖，首次提供 ProRes 等。

本文用于传递优惠信息，节省甄选时间，结果仅供参考。

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