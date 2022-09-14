苹果 iPhone 14 评测汇总：更像是 iPhone 13s，但仍然是一款可靠的主流手机

IT之家 9 月 14 日消息，在新 iPhone 14 系列于 9 月 16 日星期五开始交付客户手中之前，苹果公司已向部分媒体和 YouTube 博主等开放了评测权限。

与 iPhone 13 相比，新款 iPhone 14 是一次增量升级，具有相同的整体设计、相同的 A15 仿生芯片和额外的 GPU 核心，并且对后置和前置摄像头进行了轻微改进。

显示屏

iPhone 14 系列有两种型号，标准的 6.1 英寸 iPhone 14 和更大的 6.7 英寸 iPhone 14 Plus。iPhone 14 Plus 要到 10 月 7 日星期五才开始向客户发货，因此评测集中在较小的 iPhone 14 标准版型号上。

标准版 iPhone 14 的显示屏与 iPhone 13 显示屏几乎相同，The Verge 编辑 Allison Johnson 表示这是一块很好的显示屏，但在相同价格下其他安卓手机还能够提供 120Hz 刷新率高级显示屏。

性能

苹果 iPhone 14 具有与 iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 相同的 A15 仿生芯片。与去年标准版 iPhone 13 中的 A15 仿生芯片相比，iPhone 14 芯片增加了一个 GPU 内核。CNET 表示，iPhone 14 “速度很快”，动画流畅，性能方面不成问题。

iPhone 14 还包括改进的内部设计，可以更好地管理热量，让用户可以更长时间地玩高强度游戏，而不会导致设备过热。Engadget 表示，该设备在游戏过程中设法保持“触感凉爽”，并且手机在性能方面仍然保持能力。“当在低光下反复测试自拍相机的自动对焦时，它变热了，但并没有很热。”

电池续航

IT之家获悉，标准版 iPhone 14 的电池比标准版 iPhone 13 稍大。苹果承诺 iPhone 14 的视频播放时间长达 20 小时，音频播放时间长达 80 小时，与去年的 iPhone 13 类似。

The Verge 表示，在实际测试中，“经过三到四个小时的屏幕开启时间”，iPhone 14 一天结束时剩余大约 40% 到 50% 的电池电量，并补充说，虽然由于测试有限且使用情况不同，但很难与 iPhone 13 进行比较，但对于大多数用户应该足够了。

相机

iPhone 14 的前后摄像头都进行了一些升级。在前置方面，自拍相机是全新的 12MP 相机，具有自动对焦功能。苹果表示，由于其更大的光圈，新相机可提供高达 2 倍的低光照片。

在背面，iPhone 14 具有与 iPhone 13 相同的双摄像头设置，但现在搭载了改进的主镜头和超广角镜头。新的主摄像头具有 ƒ/1.5 光圈，每次拍摄时可以多出 49% 的光线进入。主摄像头还受益于苹果的“光子引擎”的新工作流程。“光子引擎”合并来自多个曝光级别的多个像素，以在低光照条件下提供更明亮和“更逼真”的颜色。

CNET 表示，iPhone 14 在弱光条件下可以拍出可接受的照片，并且可以很好地处理细节。“在咖啡店不太明亮的室内拍摄狗的照片。iPhone 14 可以捕捉狗毛皮的纹理和细节。即使在拍照时狗正在移动头部，也能很好地捕捉到动作。”

在视频方面，iPhone 14 包括新的运动模式，可在激活时提供稳定的视频。The Verge 表示，运动模式“非常适合在明亮的户外光线下使用”，并指出在任何其他条件下，视频看起来“有很多斑点”。

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