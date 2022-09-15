中国运载火箭技术研究院：亚轨道运输新技术立项，未来可一小时内到达全球各地

IT之家 9 月 15 日消息，据中国运载火箭技术研究院发布，近日，国家自然科学基金委员会官网发布了《关于 2022 年国家自然科学基金集中接收项目评审结果的通告》，由火箭院研究发展部牵头申报的“亚轨道远程空天运输系统总体设计与控制技术”项目顺利通过评审，获得立项支撑。这是国家自然科学基金委员会工程与材料科学部交通与运载工程学科历史上第一个立项的航天类重点项目。航天也首次被列入交通与运载工程学科的重点发展方向。

IT之家了解到，亚轨道远程空天运输系统综合利用太空高度的超微阻力特征和大气层内升力起飞和滑翔降落的便利，来实现远程极速运输，其在全寿命周期内具有跨空天多域、宽速域、航程远、运载能力大、重复使用次数多、可靠性要求高、升力起飞、滑翔着陆等任务特点。

该系统投入应用后，将具有小时级洲际到达能力，能够催生 1 小时全球极速运输、大众化太空旅游等新产业，促进我国战略性新兴产业发展，大力带动科技发展、航天技术革新、人类交通模式的变革，面向国家重大需求、经济主战场和世界科技前沿，支撑我国科技强国、航天强国和交通强国建设，具有现实的社会、科技、经济等应用价值。

该项目不仅是火箭院聚焦基础科学研究和原始创新的重要体现，也是火箭院实力的体现，将为院未来远程空天运输领域发展奠定坚实的基础, 有望进一步推动我院航天运输系统的航班化发展，实现航天与交通运载的深度融合。