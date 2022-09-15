开辟南亚新版图，哪吒汽车首次在尼泊尔交付

IT之家 9 月 15 日消息，从哪吒汽车获悉，哪吒汽车近期全球化再提速，在东盟和南亚市场同步取得一系列出海成果，包括成为首个在泰国和尼泊尔上市新车的造车新势力。

哪吒汽车表示，其短短十余天在东盟泰国上市哪吒 V 右舵版、开业海外首家直营店；在南亚尼泊尔，哪吒 V 右舵版上市后，实现批量交付。哪吒汽车产品首次在尼泊尔交付，标志着哪吒汽车海外版图进一步扩张到南亚。

▲ 哪吒 V 右舵版大批量发运尼泊尔

数据显示，8 月，哪吒汽车交付 16017 台，同比增长 142%，实现连续 26 个月同比增长。今年 1-8 月，哪吒汽车已累计交付 93185 台，同比增长 176%。

2022 年 4 月，哪吒汽车与 CG Motors 建立合作关系。除了哪吒 V 右舵版之外，CG Motors 未来还将陆续推出哪吒 S、哪吒 U 车型，满足尼泊尔新能源汽车市场需求。

IT之家了解到，哪吒 V 右舵版长宽高 4070/1690/1540mm，轴距 2420mm，搭配海豚流线低风阻造型，配备零按键全触控极简科技内饰以及 14.6 英寸智能中控大屏。

动力续航方面，哪吒 V 右舵版搭载 70kW 功率电机，最大扭矩 150N・m，0-50km / h 加速时间 3.9 秒，拥有 384km 的 NEDC 综合续航里程。同时，哪吒 V 右舵版搭载恒温 BMS 系统，具备自动加热、冷却功能。