首款配备大疆车载量产车型：2023 款 KiWi EV 上市，售价 8.78 - 10.28 万

IT之家 9 月 15 日消息，今晚，上汽通用五菱宝骏推出 2023 款 KiWi EV，共推出智潮版、智奢版和大疆版三款车型，上市价格分别为 8.78 万元、9.38 万元、10.28 万元。

据介绍，作为全球首款搭载大疆车载的量产车型，2023 款 KiWi EV 不仅可实现多状态车位识别、360° 无死角泊车、30 秒高效泊车、车内外随心泊车等智能泊车功能，更以快速路主动推荐、拨杆变道、弯道智能调速、近距离加塞应对等智能驾驶辅助功能。

在上市发布会上，“灵犀智驾系统”新功能也抢先亮相，预计于今年年底通过 OTA 升级，实现红绿灯智能识别及启停、记忆泊车、跨层记忆泊车、探索泊车等全新功能。

上汽通用五菱与字节跳动旗下火山引擎联合共创的“场景魔方”正式公布，2023 款 KiWi EV 成为行业首款“场景魔方”搭载车型，为用户带来千人千面的主动推荐式交互体验，后续将通过 OTA 升级。此外，2023 款 KiWi EV 还可实现自然语音交互、远程车控、多屏无界交互、多端无缝导航等智能交互体验。

IT之家了解到，2023 款 KiWi EV 新车采用摩卡、暮光、抹茶三种配色，新车内饰大面积采用高端麂皮材料、搭配全新一体式“瀑布”双联屏。动力方面，2023 款 KiWi EV 最大功率为 40kW，大疆版最大功率可达 50kW，最大扭矩均为 150Nm，NEDC 续航里程为 305km，大疆版为 301km。