荣耀 X40 5G 手机发布：1499 元至 2299 元，搭载 OLED 曲面屏 +“满月星环”设计

IT之家 9 月 15 日消息，在今晚举行的荣耀秋季新品发布会上，荣耀 X40 系列手机发布。主题是“实力霸屏，轻薄长续航”。官方称，荣耀 X 系列手机累计用户已经突破 1 个亿。荣耀 X40 即日起开启预售，并将在 9 月 23 日 10 点 08 分开售。其中，6GB+128GB 售价 1499 元，8GB+128GB 售价 1699 元，8GB+256GB 售价 1999 元，12GB+256GB 售价 2299 元。

荣耀 X40 采用 6.67 英寸 2400×1080 OLED 居中单孔曲面屏，120Hz 刷新率，采用 0.65 毫米二次强化玻璃，支持 10 亿色彩显示、800nit 全局激发亮度、1920Hz PWM 高频调光、德国莱茵 TUV 硬件级低蓝光护眼，同时还支持熄屏显示和屏下指纹。

荣耀 X40 采用“满月星环”设计。全新配色“彩云追月”机身搭载炫彩纹理，还有琥珀星光、墨玉青、幻夜黑三款配色。HONOR Talents 还带来了个性化创意贴纸，打造属于自己的独特星环。

荣耀 X40 主打轻薄长续航，是 5000mAh 以上最轻薄的手机。机身厚度控制在 7.9 毫米，重量控制在 172 克，达到两天一充，支持 40W 超级快充与长寿命电池，“使用三年后依然保持出色的续航能力”。

荣耀 X40 还在性能、音频、智慧互联以及安全等带来升级。

官方介绍称，性能体验上，最高 12GB+7GB 的智慧运存扩展，带来等效 19GB 运存体验；抗老化测试使用 36 个月后依然流畅；采用全向天线设计，不同 5G 天线信号互补，信号持续稳定；通过对性能、相机以及通信模块从应用层到底层的全链路优化，更让手机扫码速度更快。

音频体验上，支持通话大音量模式；自研双 MIC 降噪算法，消除通话中的环境噪音；Hi-Res 有线耳机和无线耳机的双金标认证，戴上耳机享受 Hi-Fi 级音质。

在互联体验上，手机、电脑、平板多屏协同，文档处理编辑更高效；YOYO 建议智能预知出行场景；全新搭载系统级安全反诈提醒、通知守护人、长时间未操作提醒、远程定位等守护功能。

IT之家获悉，荣耀 X40 搭载基于 6nm 工艺的高通骁龙 695 5G 处理器，前置 8MP 相机，后置 50MP+2MP 双摄相机，运行基于 Android 12 的 Magic UI 6.1 系统。