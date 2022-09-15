光刻机巨头 ASML 今年内在台湾地区员工将达 4500 人

IT之家 9 月 15 日消息，据台湾地区《经济日报》报道，全球光刻机设备龙头 ASML 今年内在台湾员工将达 4500 人。ASML 台湾地区目前有 35% 员工都是非理工科系毕业。

ASML 台湾地区暨东南亚区财务长何思颖表示，“半导体产业是高度国际化的产业，人才需要有国际视野，才能展现职场竞争力，持续培养跨文化沟通协调能力、英文能力以及开放心态，从跳出舒适圈思维，进化到增大你的舒适圈。ASML 的组织核心价值是 Challenge、Collaboration、Care，中文分别是思考辩证、勇于表达，团队合作、共创双赢，以及关怀倾听、尊重包容等特质，是 ASML 员工内训及未来选才，最重要的指标。”

IT之家获悉，ASML 最新数据显示，截止到 8 月底，ASML 在中国大陆地区员工人数已超过 1500 人。此外，ASML 今年 1 月披露的数据显示，ASML 全球员工突破 3 万。

ASML 是全球最大的半导体设备制造商之一，向全球复杂集成电路生产企业提供综合性关键设备。财报显示，2022 年第二季度，ASML 实现净销售额 54 亿欧元（约 372.06 亿元人民币），毛利率为 49.1%，净利润达 14 亿欧元（约 96.46 亿元人民币）。