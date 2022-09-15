保价 8000 元只赔 2000 元？顺丰同城寄丢 20 克黄金，当事人质疑“保价意义何在”

顺丰又一次被推上了风口浪尖。近日，杭州萧山的小刘在顺丰下单了一个同城急送的业务，把 20 克黄金送到住在拱墅区的一位客户住处。小刘特意进行了保价，保价金额 8000 元，不料黄金丢了，顺丰客服工电话表示“愿意赔付 2000 元”，小刘当即表示不接受... 相关话题#顺丰寄丢 20 克黄金保价八千只赔两千#冲上微博热搜榜榜一，引发网友们的热议。

据悉，杭州萧山的小刘在中秋节当天用顺丰下单了一个同城急送的业务，把 20 克黄金送到住在拱墅区的一位客户住处。20 克黄金，目前市场价值约 8000 元，为防止意外，小刘特意进行了保价，保价金额 8000 元，不料 2 小时候快递员打电话说黄金丢了。小刘打电话给顺丰官方客服时，对方表示“的确是快递员丢失了，会有赔付的”，小刘也就暂时放下了心。

然而没想到的是，事情一波三折。9 月 11 日，小刘接到了顺丰官方客服工作人员打来的电话，对方表示“愿意赔付 2000 元”，小刘当即表示不接受，当询问对方为何不按保价来赔，对方并未有回应，只表示会向理赔部门进一步反馈，但后续他也没有接到顺丰的反馈电话。

界面新闻也就此事向顺丰同城核实，该公司回应称，9 月 10 日发生此事之后，顺丰同城已第一时间协助客户报警，同时进入客服理赔流程，9 月 13 日已按照 8000 元的保价金额全额先行赔付到账。 此外，顺丰同城也同步了该事件的最新进展：经过警方调查寻找和各方配合努力下，客户遗失的黄金已经找到。

值得注意的是，就在前几日，广东深圳的夏女士花 11000 元买了一部全新未拆封的 iPhone13 Pro Max 从深圳寄给江苏的家人。后面家人迟迟未收到货，向顺丰询问时被告知快件丢了，只能走理赔，根据保价赔偿 1000 元。随后顺丰回应称事情还在核查处理中，责任人员还没核查到。目前能给到的赔付方案是可以赔偿 2500 元，但是夏女士仍表示不能接受。

对此，网友们有话说了：“既然保价了，就必须原价赔偿，还要有违约金，这也是一种合同行为”、“是丢了还是监守自盗了呢”、“我之前用京东快递，把我的材料搞丢，问我这些东西值多少钱，我说 1000，人家马上就转过来了。也没保价，直接就赔付了”、“之前说别人没保价，所以赔的少，这次保价了，我看还怎么洗，是不是又有些新鲜的去污渍方法”...

信息显示，顺丰存在数百条法律诉讼信息，其中，运输合同纠纷、服务合同纠纷、财产损害赔偿纠纷等占总数近一半。那么，对于该事件大家怎么看？