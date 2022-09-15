消息称苹果 iPhone 14 / Pro 系列卫星通讯功能将扩展到更多国家 / 地区

IT之家 9 月 15 日消息，所有四款 iPhone 14 型号都包括新的卫星通讯紧急 SOS 功能，该功能将于 11 月在美国和加拿大地区推出，今天的一份新报告称，苹果计划随着时间的推移将该功能扩展到其他国家 / 地区。

据报道，苹果公司通知瑞士网站 MacPrime，公司计划在今年晚些时候在更多国家 / 地区上线卫星紧急 SOS 服务，包括明年也将继续扩展，但目前尚不清楚该功能何时在其他国家 / 地区实际推出。

通过卫星紧急 SOS 旨在让 iPhone 14 系列机型直接连接到卫星，允许用户在蜂窝网络和 Wi-Fi 覆盖范围之外发送紧急服务短信。当这项功能在美国和加拿大推出时，苹果表示该服务将在前两年时间里免费。

IT之家获悉，iPhone 14 系列美版等支持传闻已久的通过通信卫星发送的紧急消息，称为紧急 SOS。当用户不在手机信号的范围内时，手机的天线可以连接到卫星通讯。通过自定义短文本压缩算法，可将消息大小减少 3 倍，在能够看到清晰天空的情况下，发送消息的时间不到 15 秒，支持卫星位置共享，在野外场景、紧急救险等领域，卫星通讯功能能够发挥特定功能。也可以使用“Find My”应用程序在不发送消息的情况下共享位置。

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