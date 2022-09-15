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Xcode 14.1 Beta 发布，苹果提醒开发者适配 iPhone 14 Pro / Max“灵动岛”设计

2022/9/15 15:58:47 来源：IT之家 作者：长河 责编：长河
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IT之家 9 月 15 日消息，今日，在推出 Beta 版 Xcode 14.1、iOS 16.1、iPadOS 16.1、Apple tvOS 16.1 和 watchOS 9.1 后，苹果提醒开发者确认 App 在这些版本上工作正常，并确保 App 做好准备。

苹果 iPhone 14 Pro 系列

苹果向开发者表示，要利用最新 SDK 中的改进功能，需务必使用 Xcode 14.1 Beta 版进行构建和测试。同时，全新 ActivityKit 框架现已在 iOS 16.1 Beta 版和 Xcode 14.1 Beta 版中推出，开发者可通过这一框架为 App 构建实时活动。

IT之家了解到，苹果指出，借由实时更新，实时活动能帮助用户跟踪 App 内容。App 的实时活动会显示在锁定屏幕和灵动岛中。“灵动岛”作为一项全新设计，可以让用户直观、愉悦地体验 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max。

苹果 iPhone 14 Pro “灵动岛”设计

此外，苹果确认实时活动功能和 ActivityKit 将包含在今年晚些时候推出的 iOS 16.1 中。当 iOS 16.1 发布候选版本可用时，开发者即可将配置了实时活动功能的 App 提交至 App Store。

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关键词：苹果iPhone 14 Pro灵动岛

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