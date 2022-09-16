首批苹果 iPhone 14 和 / Pro 现已抵达澳大利亚和新西兰客户手中

IT之家 9 月 16 日消息，由于时区的差异，澳大利亚和新西兰的预购用户现已拿到心仪的苹果 iPhone 14 系列新机（iPhone 14 Plus 将于 10 月 7 日发售）。

当然，Apple Watch Series 8 和 Apple Watch SE 从今天起也可以到货，但这些手表的光芒无疑会被新 iPhone 掩盖。

现在，收到新机的客户已经在各大论坛和社交平台分享了自己拿到新机的喜悦和第一印象。

IT之家了解到，苹果在新西兰没有设立专卖店，所以澳大利亚的客户才是唯一能最先在苹果商店买到新设备的所在，所以每当这个时候澳大利亚线下店内的库存量将将会为新机受欢迎程度提供一些启示。

哪怕如果你没有预购，开售首日也可以到苹果商店或其他商店购买，这也是你在发售日获得新 iPhone 的唯一途径，预计苹果商店将有相当数量的库存，但受欢迎的颜色的 iPhone 14 Pro 和 Pro Max 可能供应较少。

继新西兰和澳大利亚之后，新的 iPhone 14 系列和新的 Apple Watch 将随后在亚洲、中东、欧洲，以及最后的美洲开始交付。大部分地区的苹果商店将在当地时间上午 8:00 左右提前开门，以便于用户尽快领到之前预订的设备，或上门购买。