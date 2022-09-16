微软发布 Win11 22000.1041 RP 预览版，带来两大功能更新，修复巨量 Bug

IT之家 9 月 16 日消息， 微软今日向发布预览频道推送了 Windows 11（原始版本）Build 22000.1041 (KB5017383) 版本更新。 新版本包含两项新的显着改进：

新增 WebAuthn 重定向功能。它可以让你在使用远程桌面时快速完成软件或网页上的身份认证，而不需要密码。不过，你需要使用 Windows Hello 或安全设备，如快速身份识别 2.0（FIDO2）。

为你的任务栏添加了更多的动态 Widgets 内容，并配有通知标识。当你打开小部件面板时就可以看到顶部新增了一条横幅，其中就会显示更多关于什么触发了通知的信息。

IT之家提醒，除此之外，新版本中都是 Bug 修复：