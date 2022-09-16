微软发布 Win11 22000.1041 RP 预览版，带来两大功能更新，修复巨量 Bug

IT之家 9 月 16 日消息， 微软今日向发布预览频道推送了 Windows 11（原始版本）Build 22000.1041 (KB5017383) 版本更新。 新版本包含两项新的显着改进：
新增 WebAuthn 重定向功能。它可以让你在使用远程桌面时快速完成软件或网页上的身份认证，而不需要密码。不过，你需要使用 Windows Hello 或安全设备，如快速身份识别 2.0（FIDO2）。
为你的任务栏添加了更多的动态 Widgets 内容，并配有通知标识。当你打开小部件面板时就可以看到顶部新增了一条横幅，其中就会显示更多关于什么触发了通知的信息。
IT之家提醒，除此之外，新版本中都是 Bug 修复：
我们修复了一个问题，如果某一个应用程序不曾经过微软商店签署，你需要重新安装该应用程序。
我们修复了一个导致编解码器无法从微软商店中更新的问题。
我们修复了框架自动修复注册中的一个竞赛条件。这个问题主要是因为缺少一个注册密钥。
我们修复了一个影响网络策略服务器管理（NPSM）服务的问题。这个问题会在你签出时导致严重延迟。
我们修复了一个影响 Windows 搜索服务的问题，表现是看起来搜得很慢。
我们修复了一个影响安全密钥和 FIDO2 验证的缓存凭证的问题。在混合域连接的设备上，系统会删除这些缓存的凭证。
我们修复了一个影响网络静态 IP 的问题。该问题导致静态 IP 的配置不一致。因为这个原因，NetworkAdapterConfiguration () 偶尔会失败。
我们修复了一个罕见的蓝屏报错，这个问题主要发生在你改变显示模式并且有一个以上的显示器在使用时。
我们修复了一个影响桌面窗口管理器（DWM）中渲染的问题。当你使用某些视频图形驱动程序时，这个问题可能导致你的设备在虚拟机设置中停止响应。
我们修复了一个影响使用 d3d9on12.dll 的图形驱动程序的问题。
我们修复了一个影响由 JavaScript 生成的 URL 的问题。当你在 IE 模式下把这些 URL 添加到收藏夹菜单中时，这些 URL 无法按预期那样工作。
我们修复了一个问题，该问题迫使会话中的 IE 模式标签重新加载。
我们修复了一个问题，即在 IE 模式下成功打开浏览器窗口显示一个 PDF 文件，然后导致在同一窗口内浏览另一个 IE 模式的网站失败。
我们修复了一个影响 IE 模式下 window.open 的问题。
我们引入了一个组策略，启用和禁用微软 HTML 应用程序（MSHTA）文件。
我们修复了一个影响微软日语输入法编辑器（IME）的问题。当你使用一些第三方虚拟桌面时，文本重新转换失败。
我们修复了一个在输入队列溢出时发生的问题。这可能会导致一个应用程序停止响应。
我们修复了一个可能导致显示器上出现黑屏的问题，主要发生在当你用手写笔打开高动态范围（HDR）时。
我们修复了一个影响 App-V 客户端服务的问题。当你删除 App-V 注册表结点时，该服务会导致内存泄漏。
我们修复了一个问题，如果打印机是网络打印机，可能会改变默认打印机。
我们修复了一个影响 WDAC 策略的问题。如果你在一个设备上启用 SecureLaunch，WDAC 策略将不适用于该设备。
我们修复了一个影响 Windows Defender 应用控制（WDAC）路径规则的问题。这个问题使.msi 和 PowerShell 脚本无法运行。
我们修复了一个可能绕过 WDAC 的 MSHTML 和 ActiveX 规则的问题。
我们修复了一个导致 WDAC 在审计模式下出现 3091 和 3092 事件记录的问题。
我们修复了一个影响 Windows Defender 应用控制（WDAC）的问题。它会阻止 WDAC 记录.NET 动态代码信任验证导致失败。
我们修复了 WDAC 策略加载失败时出现的一个问题。系统将该故障记录为错误，但系统应该将该故障记录为警告。
我们修复了一个影响代码完整性记录的问题。它将问题记录为错误而不是警告。就因为这一点，系统会触发自动修复。
我们修复了一个影响触摸键盘的问题。当你点击切换应用程序时，触摸键盘会自行关闭。
我们修复了一个导致 LogonUI.exe 停止工作的问题。正因为如此，你无法解除锁屏以查看证书。
我们修复了一个影响 FindNextFileNameW () 的问题 它可能会导致内存泄漏。
我们修复了一个影响 Robocopy 的问题。当使用 / IS 时，Robocopy 无法将文件设置为正确的修改时间
我们修复了一个影响 cldflt.sys 的问题。当它与微软 OneDrive 一起使用时，会出现崩溃的问题。
我们修复了一个影响 LanmanWorkstation 服务的问题。当你挂载一个网络驱动器时，该服务会泄漏内存。
我们修复了一个影响 Get-SmbServerNetworkInterface 的问题 它只检索了可用网络接口的一个子集。
我们修复了一个影响 Get-SmbServerConfiguration 的问题，它只允许你在你是管理员时运行它。
我们修复了一个影响漫游用户配置文件的问题。在你登录或注销后，你的一些设置并没有被恢复。
我们修复了一个影响 XML 纸张规范（XPS）浏览器的已知问题。这可能会使你无法打开某些非英语语言的 XPS 文件。这些包括一些日语和中文的字符编码。这个问题影响到 XPS 和 Open XPS（OXPS）文件。
我们修复了一个影响智利夏令时的已知问题。这个问题可能会影响用于会议、应用程序、任务、服务、交易等的时间和日期。