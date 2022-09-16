微软 Xbox 东京电玩展内容汇总：《死亡循环》加入 XGP，《守望先锋》新英雄雾子

IT之家 9 月 16 日消息，微软 Xbox 于昨日下午举行了东京电玩展 2022 直播，带来了即将加入 Xbox Game Pass 订阅的多款游戏，IT之家为大家带来汇总。

《刺客信条：奥德赛》今日加入 Xbox Game Pass

深入《刺客信条：奥德赛》栩栩如生的宏大冒险世界，在这里，玩家的每个选择都至关重要。从一名被驱逐的斯巴达雇佣兵到一个传奇的希腊英雄，踏上一段惊心动魄的旅程，揭开你过去的秘密并改变古希腊的命运，这个饱受战争蹂躏的世界由神和人塑造，在这里山海相撞。玩家可以在游戏中体验到无缝的海上探索，以及全新的战斗方式。玩家还能在塑造西方文明的历史关键时刻与古希腊的著名人物会面并互动。

《新弹丸论破 V3：大家的自相残杀新学期》现已推出

《新弹丸论破 V3：大家的自相残杀的新学期》现已在 Xbox 和 Windows PC 上推出。这是以高速演绎动作类审判罪犯而闻名的《弹丸论破》系列的最新作品。这部作品讲述了系列中最新的主线故事。

《新弹丸论破 V3：大家的自相残杀的新学期》的“Psycho Cool”主题通过视觉呈现让该系列的设定和角色重获生机，使玩家在全新学院展开的全新故事中畅玩。

《守望先锋：归来》新英雄雾子，10 月 4 日登场

让小狐狸引导你。雾子将作为最新的辅助型英雄加入《守望先锋：归来》。雾子能够使用传送技能穿过墙壁，并用治疗之塔保护队友，或者冲向敌人，用苦无干掉他们。新英雄将于 10 月 4 日推出的《守望先锋：归来》中加入战斗。

来自 Level-5 的《二之国白色圣灰的女王》重制版

《二之国 白色圣灰的女王》重制版首次登陆 Xbox 和 Game Pass。它将让玩家尽情探索《二之国》的世界，就像置身于吉卜力工作室的电影中一样。伴随着久石让的音乐，玩家将沉浸在游戏展现的各种美丽环境中，欣赏广阔无垠的田野、绿树成荫的街道，以及具有独特氛围的地牢。

为了庆祝 TGS 2022 开幕，《二之国 白色圣灰的女王》重制版现已在 Xbox One, Xbox Series X|S 和 Windows PC 上发布。第二部《二之国 II 亡灵王国》将于 2023 年登陆 Xbox。

《女神异闻录 5 皇家版》全新预告片，三部作品重制版即将登陆 Xbox 和 Windows

ATLUS《女神异闻录》系列的三部代表作 ——《女神异闻录 5 皇家版》、《女神异闻录 4 黄金版》和《女神异闻录 3 携带版》宣布将在 Xbox 和 Windows 上首次亮相。同时，《女神异闻录 5 皇家版》将于 10 月 21 日上线，首发同步加入 Game Pass。

游戏主人公自从转学到东京的一所高中后，就过上了白天是学生，晚上化身为怪盗的生活，他利用阴影，从堕落的成年人那里偷走扭曲的欲望。最新的预告片将向玩家介绍游戏主人公以及团队独特的人格唤醒技能。不要错过他们展现真我的戏剧性一幕。

《罪恶装备 Strive》即将登陆 Xbox Game Pass

罪恶装备系列的最新作品 ——《罪恶装备 -Strive-》即将登陆 Xbox Game Pass，Xbox series X|S，Xbox One 和 Windows。玩家将领略全新图像效果、激烈的故事模式，以及和来自世界各地玩家对抗的在线多人模式等精彩内容。《罪恶装备 -Strive-》提供了先进的格斗游戏体验。这款备受好评的游戏获得了“2021 年 TGA 最佳格斗游戏”和“第 25 届 D.I.C.E 年度格斗游戏奖”等奖项。你将面对世界强者的那一天即将到来。

《苍翼默示录：交叉组队战》特别版即将登陆 Xbox Game Pass

《苍翼默示录：交叉组队战》特别版以及所有的 DLC 即将登陆 Xbox Game Pass、Xbox Series X|S、Xbox One 和 Windows。

《苍翼默示录：交叉组队战》可让玩家从 8 个游戏里挑选喜欢的角色，创建自己的跨界梦之队。玩家可以在以下游戏中选择：《苍翼默示录》、《女神异闻录 4：竞技场》、《夜下降生》、《RWBY》、《女神异闻录 4：竞技场》Ultimax 版、《圣灵之心 3：爱的极限六星》、《闪乱神乐：少女们的选择》以及《葬晓电光战记》。准备好一场跨越系列的梦幻战斗吧。

《百英雄传》更新

作为 2020 年在 Kickstarter 上获得最高支持的电子游戏众筹项目，《百英雄传》将在东京电玩展上展示全新的游戏玩法预告片，其中包含一些将在游戏中出现的日本配音演员的对话。《百英雄传》将于 2023 年登陆 Xbox Series X|S 和 Xbox Game Pass。

《幻兽帕鲁》将登陆 Xbox

《幻兽帕鲁》是由《创世理想乡》的开发者 PocketPair 开发的一款全新的多人开放世界生存创造游戏，在这里玩家可以在广阔的世界中交友，并收集名为“帕鲁”的神秘生物。玩家的“帕鲁”可以战斗、建造、耕种并在工厂中工作。

《战场的赋格曲》现已登陆 Game Pass

来自 CyberConnect2 的《战场的赋格曲》今日加入 Xbox Game Pass。在这款 RPG 中，玩家可以给每个孩子设定其独特的特点和技能，将其安置在 *** 的不同炮塔上与敌人战斗。CyberConnect2 还展示了《战场的赋格曲 2》的全新预告片。

《戴森球计划》即将登陆 PC Game Pass

在太空模拟策略游戏《戴森球计划》中建立高效的星际工厂。玩家要利用恒星的力量收集资源，规划和设计生产线，并将自己的星际工厂从一个小作坊发展成为庞大的跨星系工业帝国。《戴森球计划》将于 10 月 13 日登陆 PC Game Pass。

在《恐龙浩劫》中击败史前生物

穿好装备，Exofighters。突然之间恐龙席卷了整个地球，唯一能阻止人类灭绝的就是你。这是一个 5V5 的团队动作游戏。玩家小队可以利用尖端科技和特定的“动力装甲”技术，在各种动态的 PvE 和 PvP 任务中与饥饿的恐龙和其他玩家战斗。任务由神秘而全能的 AI“利维坦”分配。《恐龙浩劫》将在 2023 年登陆 XboxSeries X|S 和 XboxOne。

《永劫无间》更新

《永劫无间》是一款为 60 名玩家提供行动不受约束的大逃杀游戏。开发团队通过新地图 Holoroth 扩展了《永劫无间》的世界，增加了一个新英雄，并发布了全新 PvE 战役模式 Showdown 的第一章。

在 TGS 期间，微软宣布 Showdown 的第二章将于 10 月向玩家公布。玉山遗址是 Holoroth 地图上的一个新区域，也将很快揭开面纱。《永劫无间》现已登陆 Xbox Game Pass、PC Game Pass、Xbox Series X|S 和 WindowsPC。《永劫无间》将于 12 月 22 日登陆 Xbox One。

深入了解《卧龙：苍天陨落》

安田文彦（《仁王》系列总监）和山际真晃（《血源诅咒》制作人）在 TGS 期间加入我们并讨论了 Ninja Team 最新的“受苦”动作 RPG《卧龙：苍天陨落》。

《卧龙：苍天陨落》将于 2023 年初登录 XboxSeries X|S, Xbox One 和 WindowsPC，并在发售首日上线 Game Pass。玩家可以通过开发团队了解更多关于游戏的战斗系统，演示以及游戏标题和地点背后的灵感。

《死亡循环》加入 Xbox Game Pass

《死亡循环》是 ArkaneLyon 将戏剧性的多人暗杀体验无缝融入单人游戏玩法的作品。《死亡循环》获得了超过 300 个“最佳”奖项。《死亡循环》讲述两个敌对的刺客为了明天而展开无休止战斗的故事。

《死亡循环》的 Xbox 版本包含了自游戏发行以来发布的所有更新，因此玩家可以期待新加入的摄影模式，额外的辅助选项，跨平台配对以及一系列改善游戏品质的调整。此外，Arkane Lyon 也发布了 GOLDENLOOP 更新，这次更新带来了一个新武器、强大的新能力，新的敌人类型和一个扩展结局等更多内容。《死亡循环》现已在 Xbox Series X|S 开放预购，并在 Xbox Game Pass 开放预载，9 月 20 日即可畅玩。

《极限竞速：地平线》系列迎来十周年庆典

Xbox Game Studios 的 Playground Games 将于 10 月开启《极限竞速：地平线》十周年的庆祝活动。一部全新的预告片展示了“地平线嘉年华”穿越美国科罗拉多、法国、意大利、澳大利亚、英国和墨西哥的这场不可思议之旅。工作室将在下个月《极限竞速：地平线》十周年纪念时分享更多细节。