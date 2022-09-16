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岚图 FREE 超长续航纯电版上市：续航最高 730km，售价 39.36 万元

2022/9/16 9:44:19 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 9 月 16 日消息，昨日岚图 FREE 超长续航纯电版迎来上市，新车官方指导价 39.36 万元，新车最长续航里程达 730km（CLTC 工况续航 631km），同时新车还标配高通骁龙 8155 芯片，在此之前官方已推出岚图 FREE 标准版、岚图 FREE DNA。

岚图FREE超长续航纯电版售价及购车权益。岚图汽车供图 华龙网发

续航方面，岚图 FREE 超长续航纯电版搭载 106.7kWh 电池包，比标准版车型容量提升 21.25%，综合续航里程达到 730km（CLTC 工况续航 631km），同时，岚图 FREE 超长续航纯电版搭载前后双电机，最大功率 360kW，峰值扭矩 720N・m，百公里加速最快可达 4.4 秒，比岚图 FREE 标准版要快 0.1 秒

岚图FREE超长续航纯电版综合续航里程达到730km。岚图汽车供图 华龙网发

智能方面，岚图 FREE 超长续航纯电版标配高通骁龙 8155 芯片，在性能提升为 3 倍的同时，功耗仅为之前的四分之一。得益于 8155 芯片的性能，岚图 FREE 超长续航纯电版车机使用顺滑流畅，导航、音乐、语音等互动功能响应迅速，如同与人对话般几乎没有延迟。此外，岚图 FREE 超长续航纯电版全系配备 NVS 主动夜视功能和 20 项 L2 + 级智能驾驶辅助功能，并可整车 OTA，让车辆常用常新。

岚图FREE超长续航纯电版新增红米内饰。岚图汽车供图 华龙网发

舒适性方面，岚图 FREE 超长续航纯电版继续使用前双叉臂后多连杆独立悬架，标配上下 100mm 可调的空气悬架，搭载毫秒级随速可调系统可从容应对各种复杂路况。此外，岚图 FREE 超长续航纯电版增加了红米内饰，遥控钥匙采用了全新的设计。

岚图FREE家族。岚图汽车供图 华龙网发

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