《街霸 6》发布最新宣传片：玩家可创建化身，10 月开启内测

IT之家 9 月 16 日消息，在 TGS2022 期间卡普空举办的线上发布会上，卡普空公布了格斗大作《街头霸王 6》的最新宣传片和更多信息，还公布了四个新角色 —— 达尔西姆、埃德蒙・本田、布兰卡、肯确认参战，同时公开了三大核心模式。

值得一提的是，游戏将于 10 月 7 日-10 月 10 日在 PS5、XSX|S 及 Steam 上开启内测，目前已经在官网进行内测招募，内测支持跨平台，参加者可以进入格斗中心，以 8 名可游玩角色体验线上对战或参加淘汰赛。

本作包含三大模式：

环球游历：单机游玩的沉浸式故事模式。创建虚拟形象，漫游 Street Fighter 的世界，刻下自己的成长历程。参加由卢克担任教官的“基础训练课程”，开始你的旅程吧！

斗技战场：“肯”“布兰卡”“达尔西姆”“埃德蒙・本田”参战！更准备了新模式“极限战斗”，能够以特殊规则与机关进行对战，派对般热闹的特殊比赛会带来与普通对战不同的体验，尽情享受吧！

格斗中心：可使用在“环球游历”的虚拟形象，与聚集在这里的其他玩家边交流边进行“格斗中心对战”、参加大赛、游玩怀旧游戏等等！

值得一提的是，在环球游历模式中，玩家可以创建自己的化身，且自定义选项十分丰富，不只身高和体型，还可以调整上下身体比例、肌肉量、肤色、体毛等细节。肌肉量更可以进一步微调，例如自由选择化身的体型、肌肉质量、脂肪质量、肌肉 + 脂肪质量等。发型、眼睛形状、虹膜 / 结膜、眉毛、鼻子、嘴巴、耳朵、胡子等类别也可进行细致设定，每个类别都有多项可改变化身细节的选项。创建的化身可配置“装备”，到世界巡游内的商店就能买到用作化身“装备”的自定义道具。设定化身后，教官吕克将成为玩家在“世界巡游”中的向导，在大都会市的冒险将展开。随着故事的推进，玩家会遇到迄今为止出现在《街头霸王》中的传奇人物，通过拜他们为师，将能够学习他们的对战风格。

官方还公布，平岩康佑和恶魔小暮阁下将作为《街霸 6》日语实时旁白加入到游戏当中。另外，在明晚 CST 9 月 16 日（五）23:00，还将直播特别节目“Street Fighter 6 Special Program”，公布游戏的更多信息。

IT之家了解到，街霸系列最新作《街头霸王 6》预定于 2023 年发售，登陆 PS5、XSX|S、PS4 及 Steam，支持跨平台对战。