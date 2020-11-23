腾讯《街霸：对决》手游代言人周杰伦官宣：肌肉发达，化身游戏角色杰霸

IT之家 11 月 23 日消息 CAPCOM 正版授权、腾讯运营的革新动作卡牌手游《街霸：对决》将在 11 月 26 日上线，今天该手游正式公布了游戏代言人——周杰伦，官方同时公布了一批新宣传海报。

在这街霸的格斗场上周董的绰号是 “杰霸”，官方的全平台不删档倒计时海报中，就出现了周董黑色背心手持双截棍、肌肉发达的艺术画。以周杰伦为原型设计的全新格斗家 “杰霸”，也将同步上线游戏内。全新格斗家杰霸的外形以杰伦的经典造型为蓝本，结实的身材穿着一件黑色的背心，手持双节棍，在经年累月的刻苦训练和实战磨练中，杰霸将音乐与格斗结合，使自身武术充满了艺术家的想象力。

想要获得杰霸的格斗家们，现在参与 #与 JAY 共战，燃爆街霸 #限时活动，即可快人一步，抢先将杰霸角色卡收入囊中。在活动页面，格斗家每成功邀请一个好友即可随机掉落一个 JAY 线索，集齐 “珍珠奶茶”、“粉色夹克”、“魔术扑克”、“双节棍”、“水晶话筒”全部 5 条线索。待游戏正式上线，便可在游戏内领取杰伦专属杰霸角色卡 1 张。活动从 11 月 23 日开启，一直持续到 11 月 26 日游戏正式上线当天 0 点结束。

IT之家了解到，据官方介绍，《街霸：对决》是 CAPCOM 正版授权的革新动作卡牌手游。游戏将还原街霸角色招式，复刻原作体验，同时革新战斗系统，加入择机择时的即时 QTE 连击玩法。本作还引入共斗机制，让玩家可以体验并肩作战、协作闯关。当然游戏也有 PVP 模式，支持线上实时玩家 PK，体验游戏的激爽对抗。