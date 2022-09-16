宝骏新车预告：迷你版电动“大 G”

IT之家 9 月 16 日消息，2023 款上汽通用五菱宝骏 KiWi EV 现已上市，共有智潮版、智奢版和大疆版 3 款车型，分别为 8.78 万元、9.38 万元、10.28 万元，用户可以通过 LING Club App / 小程序、天猫和京东旗舰店进行预订。

在 2023 款宝骏 KiWi EV 的上市发布会最后，上汽通用五菱宝骏官方公布了一个大彩蛋：一款全新“城市玩乐潮品”新车型。实际上，这款车型之前已有曝光，但不知道放在哪个系列之下，现在看来是宝骏，

从预告图来看，该车造型十分硬朗方正，采用了三门设计，并采用类似吉姆尼、奔驰 G 级、新路虎卫士等硬派越野车的经典造型，双色车身涂装显得个性又复古。

从官方的用词来看，它的身材不大，有媒体预计应该和铃木吉姆尼相当，但它可玩性应该很强，未来可能会有不错的市场空间。

据介绍，宝骏 KiWi EV 是全球首款搭载大疆车载智能驾驶系统 —— 灵犀智驾系统的量产车型，支持多状态车位识别、360° 无死角泊车、30 秒高效泊车等智能功能，还能提供快速路主动推荐等智能驾驶辅助功能。

2023 款 KiWi EV 共 6 种配色，新增“暮光”“抹茶”“摩卡”3 款配色，采用 TWO-TONE 悬浮双拼车身，采用低对比度的双色搭配。

内饰则提供了未来银、星际黑两种配色，大面积采用“潮奢范”摩登麂皮材料包裹，配备皮质方向盘，支持高度调节，全系标配 LED 高位刹车灯、四叶草铝车轮，智奢版和大疆版还配备了隐藏式电动门把手、无骨雨刮、外后视镜电动调节等等，搭配全新一体式「瀑布」双联屏。

2023 款 KiWi EV 内置 31.7KWh 电池，综合续航达 305km（大疆版为 301km），支持直流快充、7KW 充电桩、220V 家用电充电三种模式，在直流快充模式下 30% 充至 80% 仅需 1 小时。该车搭载高效能电机，最大扭矩 150N・m，最高时速 115km / h。

此外，新车全系标配手机 App 远程控制功能，用户可通过手机 App 执行远程车辆操控、远程空调预约、自动补电、钥匙分享授权等操作，全系标配无感车钥匙功能，用户靠近车辆即可自动解锁，同时新车全系配置 OTA 远程在线升级功能。

安全防护方面，2023 款 KiWi EV 全系标配 ESC 车身电子稳定系统、ABS+EBD 防抱死 & 制动力分配系统、ESS 紧急刹车警告灯自动开启、AUTO HOLD 自动驻车、直接式胎压监测、低速行人警示装置等。智潮版配备倒车影像功能，智奢版及大疆版还配备了 360° 全景影像功能，而且大疆版还配置有前驻车雷达功能。

智能泊车方面，大疆版可实现 360° 高效智能泊车、AI 智慧出库等功能，轻松应对各种泊车挑战；智能行车方面，大疆版可实现智能主动推荐、智能跟车、弯道智能通过、智能变道、智能加塞应对等功能。

「灵犀智驾系统」新功能预计于今年年底通过 OTA 升级，包括红绿灯智能识别及启停、记忆泊车、跨层记忆泊车、探索泊车等全新功能。