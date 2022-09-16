国家统计局：新能源汽车增长态势明显快于传统汽车

IT之家 9 月 16 日消息，今日，国务院新闻办公室举行了 2022 年 8 月份国民经济运行情况发布会，在本届发布会上，国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖谈及了我国新能源汽车发展趋势。

付凌晖表示，受到多重因素影响，今年第二季度我国经济增长受到了冲击，仅增长了 0.4%，为此，我国出台了一系列措施，让经济恢复能力持续增强。例如，在汽车行业，产业链恢复正在逐渐加快，这带动了汽车行业的恢复。同时，为了支持汽车行业的恢复，政府出台了一系列措施促进汽车消费，比如阶段性降低汽车购置税。

付凌晖表示，与此同时，汽车行业转型发展态势也在加快，特别是新能源汽车增长态势明显快于传统汽车增长，这也说明中国在能源、绿色转型、经济社会发展低碳转型等方面的步伐在加快。

IT之家了解到，9 月 6 日，全国政协经济委员会副主任、工信部原部长苗圩表示，预计今年全年新能源汽车产销量有望达 550 万辆，这意味着新能源汽车渗透率达到 25% 的目标大概率可提前 3 年，即在今年实现。

据中国汽车工业协会 9 月 9 日公布的数据，今年 8 月份，我国新能源汽车产销分别完成 69.1 万辆和 66.6 万辆，月度产销再创历史新高，产销同比分别增长 1.2 倍和 1 倍。