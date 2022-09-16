法拉利首款 SUV Purosangue 发布：对开门 + 自吸 V12，售价 420 万起

IT之家 9 月 16 日消息，由于 SUV 市场的不俗表现，一些超跑品牌也纷纷推出旗下的 SUV 车型并取得了很大的成功，现在就连此前宣称永远不造 SUV 的法拉利也推出了自家的 SUV 车型，当然，官方将该车称为 FUV 车型 ——Ferrari Utility Vehicle，即“法拉利多功能车”。

IT之家了解到，9 月 14 日，法拉利发布了这款名为 Purosangue 的 FUV 车型，Purosangue 该词在意大利语中的意思是“纯血”。整体来看，这辆车并没有像传统的 SUV 那么高，类似轿跑 SUV 或者是被拉高的 FF。车身尺寸为长 4973mm、宽 2028mm、高 1589mm，轴距达到 3018mm。

车头部分，Purosangue 采用上下分层的进气格栅处理，两侧 LED 光源头灯中央有镂空的线条衔接，而在头灯下方还配有散热口，左侧为电子差速器散热口、右侧为减震器散热口。

从轮廓设计上来看，法拉利 Purosangue 的整体车身曲线偏圆润，尽可能采用无缝设计，并以最大的曲率的引擎盖和挡风玻璃衔接，配合平滑的车顶以及后尾翼，带来最低的风阻系数。

值得一提的是，法拉利 Purosangue 采用了类似劳斯莱斯车型上常见的对开门设计，后车门设计最大可开启 79 度，同时配备了隐藏式门把手。

内饰方面，Purosangue 的设计灵感来源于 SF90 这一经典车型，采用对称式设计的中控台设计，两侧均配有液晶显示仪表，配备了三辐式多功能方向盘。新车配备了四个带加热功能的全电动座椅，一体式的造型加上宽大的侧翼设计，并且新车前排座椅还提供了五种类型三种强度的按摩功能。此外，新车标配了柏林之声音响系统。

动力方面，法拉利 Purosangue 搭载 V12 自吸引擎，在 7750rmp 时可输出最大 725 马力的功率，在 6250rmp 时可输出最大 716Nm 的扭矩。传动系统部分，该车匹配的是 8 速 F1 DCT 变速箱，百公里加速时间仅为 3.3s、0-200km / h 的加速时间为 10.6s，最高时速可达到 310km / h。此外，新车还将提供“4WD-S”全轮驱动系统，该系统也可实现四个车轮独立转向。

售价方面，新车海外市场起售价为 390000 欧元（约为 270 万人民币），国内定价 420 万人民币起步，新车计划在明年年中陆续开启交付工作，并且将在明年以进口形式引入国内市场销售。